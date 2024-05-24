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討債集團押人要贖金 6惡煞被逮

警方抵達砂石場將眾人控制，救出簡男。（記者徐聖倫翻攝）

警方抵達砂石場將眾人控制，救出簡男。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/24 15:48

〔記者徐聖倫／新北報導〕36歲簡姓男子透過網路廣告，向3家不同的地下錢莊借款共24萬元，但高利貸讓他無法償還，於是被討債集團盯上。前日下午簡男被6名惡煞從新北市三峽押走，帶往人煙罕至的砂石場限制自由，警方獲報趕抵砂石場順利救到人，並將6惡煞逮捕。

據了解，簡男在工地開挖土機、卡車為生，而他因為好賭，沉迷於網路博弈，輸了好幾十萬，而他信用不佳無法向銀行借貸，於是向地下錢莊借錢。簡男前後向3家地下錢莊借款共24萬元，均是高利貸，以債還債下根本沒法償還，最終只能擺爛。

各地下錢莊因為討不到錢，委託了討債集團協助。22日下午，6名惡煞分乘3車北上，與簡男相約三峽區介壽路、佳興路口進行談判，簡男面對惡煞也一樣沒錢還，於是以32歲賴姓男子為首的6煞，將簡男押到附近砂石場限制人身自由，並要求簡男向家裡要錢贖人。

簡男家人於當日晚間接到電話後，趕緊向警方報案，三峽警分局經過調查，迅速確定簡男位置，晚間11時許派員前往營救。警方趕抵現場，順利救回簡男，並將賴男等6煞控制，扣回他們攜帶的棍棒、K菸等違禁品，將6煞帶回法辦。

6人向警方供稱，自己受雇於人，而押走簡男時並未對其施暴。警詢後，依妨害自由、恐嚇、毒品及重利等罪嫌，將6人移送法辦，並持續追查幕後地下錢莊。

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警方將討債集團共6人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方將討債集團共6人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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