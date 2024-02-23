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兒被控騙錢搞失蹤！ 草屯鎮長簡景賢：已斷絕關係 他做錯事自己解決

草屯鎮長簡景賢表示，爆料內容並非事實，兒子已35歲，自己做錯事就要自行負責，也希望爆料者循法律途徑，讓兒子解決。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮長簡景賢表示，爆料內容並非事實，兒子已35歲，自己做錯事就要自行負責，也希望爆料者循法律途徑，讓兒子解決。（記者陳鳳麗攝）

2024/02/23 11:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有人向媒體爆料，指控南投草屯鎮長簡景賢的兒子，涉以鎮長老爸名號勸說投資標工程，但後來卻不還錢，還搞失蹤，有30人受害，金額達2000萬元。草屯鎮長簡景賢說，爆料內容指的是5年前的事，且非事實，自責兒子沒教好，但兒子已35歲，且與家裡斷絕關係，請爆料者尋法律途徑解決。

據媒體報導指稱，多名受害者指簡景賢的兒子，利用父親在地人脈及頭銜，四處騙錢，要大家投資公所工程標案，甚至還在他和父親的草屯青商會裡，以開設工藝公司要被害人一起出錢，大家基於信任投入資金後，簡姓男子突然失去蹤影，至少多達30人受騙，金額高達2千萬。

沒有具名出面的受害人說，當父親的有一定的責任，且簡景賢是地方首長，選民一票一票投給他，他上個月在臉書聲明，兒子成年，且父子已斷絕關係，但不能這幾句話就說不關他們家的事情。

草屯鎮長簡景賢對這些指控頗感無奈，他說，兒子沒有教好，當父母的很愧疚，但是這個孩子已經35歲，也結婚生子，且離家多年，必須對自己的行為負責，如果兒子真有欠債，請爆料者尋求法律途徑協助，讓兒子出來解決。

簡景賢也說，爆料者所稱投資標工程是5年前的事，但所指並非事實，有聽說借款是複利的高利貸；至於有爆料者說去年他老父過世，兒子也欠喪葬費，這也不是事實，因為喪葬事宜並不是兒子在負責，所謂「欠喪葬費」，據了解是有人送來大型米塔，然後要跟喪家收錢，但他們並沒有訂米塔。

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