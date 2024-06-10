把消費者當盤子！知名茶商拿越南茶假冒梨山茶 認罪協商獲緩刑

宜縣傳出知名茶商用越南茶假冒梨山茶牟利，採認罪協商獲緩刑。圖為示意畫面。（記者江志雄攝）

2024/06/10 18:03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一家知名茶莊低價購入越南茶，裝進梨山茶、台灣高山茶字樣包裝袋，再高價賣給消費者牟利被查獲，宜蘭地方法院審理時，吳姓業者提認罪協商。全案審結，處有期徒刑6月，緩刑3年，應向公庫支付15萬元，犯罪所得及扣案茶葉沒收。

涉案茶莊開業30多年，是地方上老字號店家，卻被查出用越南茶假冒台灣高山茶出售，從中牟取3到4倍價差利潤，販售這類商品長達7年，讓許多不知情消費者淪為「盤子」。

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判決指出，2018年起，吳姓茶莊業者以每台斤260元及350元價格，陸續向上游茶行購買越南茶，裝進梨山茶、台灣嚴選高山茶極上品、台灣高山特選高山極品茶等字樣的包裝袋，並在包裝袋上打印「台灣製造」印記，再以每台斤1000到1200元賣給消費者。

去年8月，法務部調查局宜蘭縣調站派員到茶莊搜索，查扣店內5種標榜台灣茶葉的產品，各自取樣送請農業部茶及飲料作物改良場鑑定，經過鑑別後，確認其中3種茶葉是境外茶，因違反食品安全衛生管理法，移送宜蘭地檢署被檢察官起訴。辦案人員估算，吳姓業者不法所得約35萬元。

宜蘭地院合議庭認定吳姓業者犯販賣假冒食品罪，處有期徒刑6月，緩刑3年，應於判決確定之日起2年內向公庫支付15萬元，犯罪所得35萬元及扣案的112包茶葉（28台斤）沒收。

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