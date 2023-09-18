越南茶混充梨山、阿里山茶出售 價差20倍獲利6269萬遭起訴

台中地檢署查獲以越南茶混充台灣茶對外販售，2年多獲利6269萬元，近日偵結將陳男等4人依詐欺罪嫌起訴。（記者陳建志攝）

2023/09/18 17:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中市陳姓男子為照田公司集團實際負責人，自2019年9月起向不知情的2名蔡姓男子，以每台斤70元到250元，以及190元至210元不等的價格購買低價越南茶葉，混充部分台灣茶葉後，透過子公司以杉林溪茶、阿里山手採茶、高山茶、梨山茶、御品萱等標示，以每台斤800到1500元的價格，透過網路直播、電話推銷、店面等方式銷售，從2019年9月到2022年7月遭查獲，共獲利約6269萬元，台中地檢署偵結依詐欺罪嫌，將陳男和子公司的林姓、李姓、王姓負責人起訴。

陳姓男子（38歲）為照田公司集團實際負責人，並聘請林姓男子（46歲）為集團副總經理，陳男並指派李男（44歲）、王男（38歲）為兩家子公司負責人，公司經營模式為集團決定茶葉採購的數量、品項、價格後，分配給子公司以台灣茶對外銷售。

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台中地檢署檢察官調查發現，陳男從2019年9月起，就以每台斤70元至250元的價格，向蔡姓男子購入越南茶；2021年3月起，又以每台斤190元至210元的價格，向另一名蔡姓男子購入越南茶，並送至子公司。

林姓副總、李姓負責人、王姓負責人就指示倉管人員，將購入的越南茶以75公克（2兩）、150公克（4兩）、300公克（8兩）等重量，直接或混入部分台灣茶後，在外包裝標示為杉林溪茶、阿里山手採茶、高山茶、梨山茶、御品萱等標示，以每台斤800到1500元的價格，透過網路直播、電話推銷、店面等方式銷售，價差最高達20倍。

檢方偵辦混茶案時向上溯源，去年7月指揮保7總隊進行查緝，當場查扣相關茶業和帳冊，經送往農業部茶葉改良場進行產地鑑別，確定是「境外茶」，統計從2019年9月至2022年7月，銷售的越南茶葉數量約5萬4518斤，獲利約6269萬元，4人被捕後都坦承以越南茶混充台灣茶後，標示為台灣茶的包裝對外販售，不過辯稱沒有獲利這麼多，檢方近日偵結將4人依詐欺罪嫌起訴。

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