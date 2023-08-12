諷刺！「頭等獎」茶商竟用越南茶冒高檔台灣茶 大撈2429萬被判刑

被判刑且沒收不法所得的詹東隆，去年獲得優良茶競賽的頭等獎。（記者張瑞楨翻攝自福氣茶業有限公司臉書）

2023/08/12 15:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市福氣茶葉公司負責人詹東龍、妻子吳雅玲，被台中地檢署指控，涉嫌從2018年起，以每台斤平均200元低價購入越南茶葉，分裝後假冒「阿里山高山茶」等6個台灣茶葉之名，以每台斤平均約1000元銷售，賺取五倍甚至十倍暴利，台中地院依共同犯販賣假冒食品罪，判處這對夫妻各1年6月與1年3月徒刑，犯罪所得2429萬元沒收，諷刺的是，詹東龍去年還獲得「2022年阿里山春季高海拔優良茶比賽」頭等獎。

台中地檢署起訴指控，詹東龍、吳雅玲夫妻於2018年1月起，委託不知情的另一家企業社，以每台斤146至260元（平均約200元）進口越南茶葉，亦即所謂的「境外茶」，分裝成2兩、4兩、8兩、1台斤的包裝，貼上「臻藏阿里山高山茶」、「台灣茶選杉林溪龍鳳峽高山茶」、「阿里山特色茶」、「凍頂烏龍茶」、「臺灣阿里山茶」、「阿里山高山茶」等六種標示販售。

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檢方統計，上述假冒台灣阿里山等地茶葉，售價每台斤800至1500元，檢方認定平均價格1000元，共計銷售2萬8693台斤。

去年6月間，行政院農委會農糧署台中分署到福氣茶葉公司買一罐「臻藏阿里山高山茶」送至農業改良場進行「產地鑑別」，透過基因比對等科學方法，發現是來自越南的「境外茶」。

中檢指揮警方於去年6月22日搜索，查扣茶葉一批與銷售報表等證物，這些茶葉再度「產地鑑別」，證實全部都來自越南，老闆娘吳女坦承，丈夫詹東龍曾說過，「境外茶」進價比較便宜，購入之後叫公司內的小姐（員工）包裝，該公司的會計等證人，也指證負責人詹東龍決定用「阿里山高山茶」等名稱上市販售。

中檢認為，詹氏夫妻虛偽標示產地等犯行，觸犯刑法的虛偽標記罪、詐欺取財罪，從重依詐欺取財罪起訴，並聲明台中地院法院沒收不法利益2869萬餘元，不過，台中地院認定不法所得金額為2429萬8887元，宣告此犯罪所得沒收，至於判刑部分，依共同犯販賣假冒食品罪，判處詹男1年6月徒刑，其妻吳女1年3月徒刑，可上訴。

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