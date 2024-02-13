宜縣老字茶行用境外茶假冒「阿里山珠露」認罪協商換緩刑

宜縣老字茶行用境外茶假冒台灣茶牟利，採認罪協商換緩刑。圖為示意畫面。（記者江志雄攝）

2024/02/13 18:23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣邱姓茶行業者用不詳境外茶，裝入「阿里山珠露」、「梨山高冷茶」」包裝袋，假冒台灣茶出售被查獲，宜蘭地方法院審理期間提出認罪協商。全案審結，法官判她5月徒刑，緩刑3年，向公庫支付10萬元，犯罪所得及扣案茶葉沒收。

涉案店家是宜蘭縣的老字號茶行，在地方上頗有知名度，法務部宜蘭縣調站去年8月執行搜索，查扣包裝標示為「阿里山珠露」的4兩裝茶葉263包、「梨山高冷茶」4兩裝160包，合計105.75台斤，各自取樣送請農業部茶及飲料作物改良場辦理茶葉產地鑑別，檢驗結果均為境外茶，邱姓茶行業者被檢察官起訴。

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宜蘭地院判決指出，邱姓茶行業者過去曾購買「阿里山珠露（阿里山石棹產區）」茶葉，向賣家索取700到800個「阿里山珠露」全新4兩包裝袋，2015、2016年間裝入來源不詳境外茶，再以每台斤1500到1600元出售。

邱姓業者另於2019年購入有「梨山高冷茶」字樣的包裝袋，每4兩一包自行包裝，每台斤單價1500到1600元，讓不知情消費者誤以為是產自台灣的茶葉而購買。

宜蘭地院審理期間，檢察官聲請在審判外進行協商程序，法官認定邱姓業者犯販賣假冒食品罪，處有期徒刑5月，但緩刑3年，應於判決確定之日起2年內，向公庫支付10萬元，未扣案犯罪所得30萬元萬元沒收，扣案的「阿里山珠露」263包、「梨山高冷茶」160包均沒收。

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