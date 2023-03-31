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    扯！越南茶混台灣茶還得13個獎 黑心茶農5倍賣遭起訴

    張姓茶農將越南茶葉混充台灣烏龍茶販售，彰化地檢署等單位在其倉庫查獲混充販售的茶葉盒。（彰化地檢署提供）

    張姓茶農將越南茶葉混充台灣烏龍茶販售，彰化地檢署等單位在其倉庫查獲混充販售的茶葉盒。（彰化地檢署提供）

    2023/03/31 20:21

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化張姓茶農專門販賣得獎茶葉，為節省成本，他購得每台斤160元至300元的越南茶混裝入台灣高山烏龍茶參賽，竟矇騙評審過關，還獲得貳等獎等13個獎項，然後再以800元至1300元等5倍以上價格販售，至少獲利8萬4200元，檢方獲報偵查，張男坦承犯罪，依詐欺取財等罪嫌提起公訴。

    彰化地檢署指出，去年接獲境外茶葉混充本土茶葉情資，隨即成立專案小組調查，去年7月會同衛福部等單位至張男經營茶行等處搜索，當場查扣混充茶葉202盒，檢方進一步調查，張男向中部某貿易商以每台斤160元至1300元不等價格購入越南茶，並將其混摻在本土茶葉中，參加中部某農會的2019至2020年冬、春茶競賽展，獲得貳等、參等、3朵花及2朵花等13個獎項。

    檢方指出，張姓茶農使農會評審人員陷於錯誤，在評比後授予獎項共有13個參賽作品獲獎，還將獲獎茶葉製成273茶盒，並以每台斤850元至1300元的價格對外販售，共售出71盒，獲利8萬4200元，認為張男已違反詐欺、販賣虛偽標記商品等罪予以提起公訴。

    據了解，台灣地理環境佳，盛產高山茶，每年國內不少地區農會也會舉辦春、冬茶比賽，茶農也藉此參賽，以獲得更好產品口碑，近年有農會為防堵混充茶，引進「DNA分子鑑定」，透過高精密儀器檢測分析不同國家產地茶葉中的微量元素、含量及特徵等，以判別台灣茶與境外茶。

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