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首頁　>　社會

越南茶仿冒台灣高山茶 茶商暴利撈7年被逮起訴

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

2023/11/22 11:40

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉某茶莊以每台斤260至350元價格，購入越南茶葉，分裝進台灣茶葉包裝袋，假冒成台灣製的「梨山茶」、「台灣嚴選高山茶極上品」、「台灣高山特選高山極品茶」，以每台斤1000至1200元不等價格販售。宜蘭市某茶行則賣假的「阿里山珠露」、「梨山高冷茶」，兩家皆被查抄，宜蘭地檢署依妨害農工商罪偵結起訴。

根據檢調調查，吳姓男子經營礁溪鄉某茶莊，從2017年起，以每台斤260或350元價格，購買越南茶葉，再另外購買「梨山茶」、「台灣嚴選高山茶極上品」、「台灣高山特選高山極品茶」的包裝袋，把越南茶葉分裝進去後，打印「台灣製造」，以每台斤1000至1200元不等價格，販售給民眾。

邱男經營宜蘭市某茶行，購買700餘個「阿里山珠露」4兩包裝袋，把不詳來源的境外茶葉分裝進去，以每台斤1500至1600元不等價格販售；另購買60台斤的散裝境外烏龍茶葉，裝入「梨山高冷茶」4兩包裝袋，以每台斤1500至1600元不等價格販售。

檢調去年8月執行搜索，茶莊查扣163包、40.75台斤，茶行查扣423包、105.75台斤茶葉，經抽查送驗農業部茶及飲料作物改良場，部分為境外茶葉。吳男坦承，7年來反覆犯行，但進貨和銷貨量未詳細記載，售價也存在彈性，不法獲利無法估算。邱男犯行7年以上，但稱不知道茶葉是境外茶。

檢方認為，吳男和邱男所為，涉犯刑法255條意圖欺騙他人，而虛偽標記商品的原產國或品質，並將這些商品陳列販賣，依妨害農工商罪，將兩人偵結起訴。

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