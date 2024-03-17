福氣茶行以越南茶假冒台灣茶牟利 負責人夫婦獲輕判

台中福氣茶葉公司以越南茶假冒台灣茶對外銷售，賺取最高達10倍暴利，兩人上訴二審獲輕判，犯罪所得重新計算也大減剩846萬餘元。（記者陳建志攝）

2024/03/17 14:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中市福氣茶葉公司負責人詹東龍、妻子吳雅玲，涉嫌以低價越南茶假冒成杉林溪、阿里山的台灣茶葉對外銷售，賺取5到10倍暴利，犯行長達4年5月，一審兩人遭判刑1年6月和1年3月徒刑，並沒收2429萬元犯罪所得，兩人不服上訴二審；台中高分院審理後，重新計算在扣掉銷往中國的1萬4490斤後，實際假冒對外銷售為8464斤，獲利大減剩846萬，判決詹男1年3月、吳女1年、緩刑4年，可上訴。

判決指出，詹東龍在台中經營福氣茶葉公司，太太吳雅玲則為「茗崧公司」負責人，自2018年1月起向不知情的蔡姓男子，以每台斤（600公克）146元至260元購入越南茶葉，再以75公克（2兩）、150公克（4兩）、300公克（8兩）、600 公克不等的重量裝入外包裝印刷「臻藏阿里山高山茶」、「台灣茶選杉林溪龍鳳峽高山茶」、「阿里山特色茶」、「凍頂烏龍茶」、「台灣阿里山茶」、「阿里山高山茶」等字樣，且產地標示為台灣的包裝內，而假冒茶葉產地為台灣的茶葉，以每台斤800元至1500元不等的價格出售，價差最高達10倍。

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判決指出，農糧署中區分署的雇員，2021年11月到福氣茶行購買包裝標示為「臻藏阿里山阿山茶」的茶葉後，送往農業部茶葉改良場進行茶葉產地鑑別，鑑定為「境外茶」立即進行通報，檢警2022年6月22日前往福氣公司搜索，當場查扣茶葉送驗，鑑別結果皆為「境外茶」，將詹男和太太吳女送辦起訴。

台中地院一審依共同犯販賣假冒食品罪，判決詹男和吳女分別為1年6月和1年3月徒刑，並估算對外可供銷售的越南茶2萬8693斤，乘上15%耗損率後，實際販售予消費者的數量應為2萬4389斤，計算出售價格折衷後以每斤1000元作為計算基準，共沒收2429萬元犯罪所得，兩人不服向台中高分院提出上訴。

台中高分院審理後，詹男坦承以越南茶假冒台灣茶，但販售價差僅約2至4倍，並說單價比較高的部分，因氣味會有差別，不敢以越南境外茶包，低價位的阿里山茶或杉林溪的茶葉就會以越南境外茶假冒，兩人並稱假冒的茶葉並沒有一審所說2萬4389斤之多。

台中高分院審理後依據訂購、銷售報表認為，福氣公司自2018年購入的越南茶約3萬228斤，扣除遭扣案數量後，可對外銷售數量為2萬8693斤，再扣除茶葉精緻過程耗損率20％，再扣除以越南茶名義銷往中國的1萬4490斤後，實際假冒對外銷售為8464斤，以每斤1000元作為計算基準，獲利846萬4416元。

台中高分院審酌，兩人坦承犯行，繳回200萬犯罪所得，並和被害人達成和解，且犯罪所得大幅減少為846萬，加上有2名未成年子女須照料，依販賣假冒食品罪、販賣商品虛偽標記罪及詐欺取財罪判處詹男1年3月，吳女1年、緩刑4年，並須向公庫繳納35萬元，可上訴。

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