越南茶混台灣茶 設3公司削6269萬

台中地建署查獲以越南茶混充台灣茶對外販售，2年多獲利6269萬元，近日偵查將陳男等4人依詐欺罪嫌起訴。（記者陳建志攝）

2023/09/19 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市陳姓男子為照田公司集團實際負責人，自二○一九年九月起向不知情的兩名蔡姓男子，以每台斤七十到二五○元不等的價格購買低價越南茶葉，混充部分台灣茶葉後，透過子公司以杉林溪茶、梨山茶等標示，每台斤八○○到一五○○元的價格對外銷售，二年多共獲利約六二六九萬元，台中地檢署偵結依詐欺罪嫌，將陳男、林姓副總和子公司的李姓、王姓負責人起訴。

照田集團4高層 起訴

陳姓男子（卅八歲）為照田公司集團實際負責人，並聘請林姓男子（四十六歲）為集團副總經理，陳男並指派李男（四十四歲）、王男（卅八歲）為兩家子公司負責人，公司經營模式為集團決定茶葉採購的數量、品項、價格後，分配給子公司以台灣茶對外銷售。

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台中地檢署調查發現，陳男從二○一九年九月起，就以每台斤七○至二五○元的價格，向蔡姓男子購入越南茶；二○二一年三月起，又以每台斤一九○至二一○元的價格，向另一名蔡姓男子購入越南茶，並送至子公司。

林姓副總、李姓負責人、王姓負責人就指示倉管人員，將購入的越南茶以七十五公克（二兩）、一五○公克（四兩）、三○○公克（八兩）等重量，直接或混入部分台灣茶後，在外包裝標示為杉林溪茶、阿里山手採茶、高山茶、梨山茶、御品萱等標示，以每台斤八○○到一五○○元的價格，透過網路直播、電話推銷、店面等方式銷售，價差最高達廿倍。

檢方偵辦混茶案時向上溯源，去年七月指揮保七總隊進行查緝，當場查扣相關茶葉和帳冊，經送往農業部茶葉改良場進行產地鑑別，確定是「境外茶」，統計從從二○一九年九月到二○二二年七月，銷售的越南茶葉數量約五萬四五一八台斤，獲利約六二六九萬元，四人被捕後都坦承以越南茶混入台灣茶後，標示為台灣茶的包裝對外販售，不過辯稱沒有獲利這麼多，檢方近日偵結將四人依詐欺罪嫌起訴。

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