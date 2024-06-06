亂倒廚餘298車次 國民黨屏東議員王景山判1年10月須入獄

王景山被判1年10月徒刑，議員職務也將解職。（資料照）

2024/06/06 11:24

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍屏東縣議員王景山，與兒子王琮荃、合夥人莊杰龍，經營堆肥廚餘回收公司，在屏東多處違法傾倒298車次的堆肥廚餘，違反廢棄物清理法，一審輕判3人皆緩刑，二審認為3人犯罪情節重大，不宜輕縱，且不應緩刑，撤銷改判王景山、莊杰龍各1年10月、王琮荃1年9月徒刑；最高法院維持原判定讞，3人皆須入獄，王景山的議員職務也將解職。

60歲王景山投入政壇後，先以無黨籍身分選上縣議員，後來加入國民黨參選，連任成功；他在4年前上一屆立委選舉期間，被時任立法院長蘇嘉全控告誹謗，最終他向蘇嘉全道歉，並代蘇支付16萬元律師費，才換得撤告。

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判決書指出，王景山與莊男合開財夯公司，各持股53%及47%，王的兒子王琮荃在其內任職，該公司標得新北市、高雄市等機關數百萬元的堆肥廚餘勞務採購標案。

3人因堆肥人員不足，且翻堆機、輸送帶等設備故障，貪圖方便而自2021年11月至隔年1月間，夥同運輸業者將尚未初步處理過的廚餘等廢棄物，運至屏東縣高樹、九如、長治等鄉棄置，總計298車次。保7總隊第3大隊循線查獲，依違反廢棄物清理法，移送屏東地檢署偵查起訴。

一審屏東地院以3人認罪且具悔意、經目視對農地現況影響不大為由，依非法清理廢棄物罪，從輕判處王景山父子與莊男各1年4月、1年3月、1年2月徒刑，均緩刑4年，支付國庫各10萬、9萬、8萬元。檢辯均不服，上訴二審。

二審高雄高分院審理後，認為王景山等3人犯案情節重大，車次高達298車，嚴重危害環境，侵害國家法益甚重，犯後對犯行後果不以為意，或翻異前詞否認犯行，未見悔意，量刑應從重且有執行必要，以嚇阻日後輕蹈法網，改判王景山和莊男各1年10月、王琮荃1年9月徒刑，均不予緩刑；同時宣告沒收3人手機、王景山30萬餘元、莊男70萬餘元，財夯公司科處罰金25萬元。

最高法院認同二審判決與量刑，駁回3人上訴，全案確定，3人近期必須入獄。

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