台積電技術員欠債300餘萬聲請「更生」消債 法官SAY NO！

台積電一名女技術員，欠債300餘萬元，向苗栗地方法院聲請更生消債。苗栗地方法院審理後，難認女技術員有不能清償或有不能清償之情事，予以駁回。（資料照）

2024/06/05 21:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台積電一名女技術員，積欠多家銀行及民間貸款機構300餘萬元，加上要分攤扶養1名未成年子女，主張無力清償債務，向苗栗地方法院聲請更生消債。不過，法院審理，女技術員債務扣除名下財產後，再以月薪約5.5萬元扣去母子倆每月必要生活費後，約7年即可清償，且女技術員年輕、尚未30歲，若積極投入工作，應可再加速清償債務，難認有不能清償或有不能清償之情事，予以駁回。

該名台積電女技術員主張，她積欠多家銀行及民間貸款機構302萬7225元，以每月薪資收入，扣除自身每月必要生活費用1萬7076元，及分攤扶養1名未成年子女的每月必要生活費用8538元後，實已無力清償所積欠的債務，或有不能清償之虞。她未經法院裁定開始清算程序或宣告破產，爰依法聲請更生消債。

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法官調查，女技術員每月固定收入平均為5萬5553元，按債務人必要生活費用，以最近一年衛生福利部或直轄市政府所公告當地區每人每月最低生活費1.2倍計算，女技術員每月必要生活費用為1萬7076元，分攤所育1名未成年子女8538元，女技術員主張，應屬有據。

法官調查，女技術員名下有汽車2輛，但其中一輛已因車禍嚴重受損無法修復，現因停駛逾期牌照遭註銷，另一輛車尚約有49萬元價值，及有股票8988元、銀行存款總額2萬5746元、壽險解約金合計8773元，合計個人現有財產53萬3507元。

法官認為，女技術員積欠債務扣除個人現有財產後，餘額為249萬3718元。以女技術員每月平均收入扣除個人必要生活費用、扶養子女費用後，每月可處分所得有2萬9939元，若要將債務清償完畢，大約需要84個月即7年。

法官認為，此期限雖已逾消費者債務清理條例所定更生方案之最終清償期6年，但女技術員尚未30歲，正值人生年輕力壯階段，擁有相當之工作能力，距離法定退休年齡尚有36餘年，倘積極投入工作，應可再加速清償積欠之債務。從而，尚難認其有不能清償債務或有不能清償之虞之情事。

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