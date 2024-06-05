為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女清潔工苦追帥醫師穿黑絲襪站崗示愛挨告不怕 又騎車跟回家下場出爐

林女穿黑絲襪守候帥醫師場景，她觸犯跟騷擾被判罰金2萬元後，今年1月又跟蹤帥醫師，再度被法院依跟騷法判處拘役30日。（記者張瑞楨翻攝）

林女穿黑絲襪守候帥醫師場景，她觸犯跟騷擾被判罰金2萬元後，今年1月又跟蹤帥醫師，再度被法院依跟騷法判處拘役30日。（記者張瑞楨翻攝）

2024/06/05 14:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40多歲林姓女清潔工對一名帥氣醫師一見傾心，離職後常到醫院盯梢守候、猛傳愛慕訊息長達5年，2023年6月「跟蹤騷擾防制法」公告施行後，帥醫師宛如遇到救星而報警，台中地院認為她侵擾歷時間不短，依跟蹤騷擾罪判處罰金2萬元，這也是台中跟騷法判刑首例，法院並核發保護令給帥醫師，不料，林女又在今年（2024年）1月騎機車尾隨帥醫師，台中地院認為她一犯再犯，依跟蹤騷擾防制法判處拘役30日，可易科罰金3萬元與上訴。

據指出，林女原是清潔工，於醫院短暫任職時認識帥醫師，她猛傳示愛訊息、反覆站崗跟蹤，帥醫師曾警告林女「我很不舒服…請妳以後不要再這樣做」等語，林女始終充耳不聞，跟騷歷時長達5年，跟騷法上路後，帥醫師宛如遇到救星而報警。

警方調閱監視器，發現林女常到醫院旁身穿性感黑絲襪，等候帥醫師上下班，她也在檢方偵查時承認傳愛慕訊息，到醫院「等候」，但否認有跟蹤騷擾犯意，辯稱「我只是想跟他分享我的生活狀況，跟他講話，沒有要騷擾他，沒有要對他做什麼」，台中地院認為林女的侵擾歷時非短，對被害人身心與生活造成相當損害，但考量林女坦承犯行，有悔悟之意，又無前科，於2023年2月依跟騷罪判處罰金2萬元。

這項判決，也是跟騷法於2023年6月施行之後，台中地院對於此法的第一起判決首例，另外，台中地院也在去年（2023年）底，核發保護令給帥醫師，命林女不得監視、觀察跟蹤或知悉帥醫師行蹤，亦不得以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近帥醫師住居所，應遠離至少100公尺以上距離，有效期間為1年。

不料，這位帥醫師今年1月20日下午，又發現林女騎機車尾隨他回家，帥醫師趕緊報警，警察當場攔停林女，移送台中地檢署偵辦起訴。

台中地院認為，林女因跟騷法判處罰金2萬元確定，竟仍一犯再犯，顯見上開刑罰實難收警惕之效，但考量林女都坦承犯行，態度良好，有效節省司法資源，也沒有對帥醫師有人身安全危害，依違法跟騷法保護令判處拘役30日，可易科罰金與上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
網友起鬨肉搜黃國昌兒 衛福部：恐違個資法非常不妥
2024/05/25 12:11

網友起鬨肉搜黃國昌兒 衛福部：恐違個資法非常不妥
5行業月均薪破10萬 4行業薪苦
2024/05/31 05:30

5行業月均薪破10萬 4行業薪苦

拒絕私菸酒 一起愛捐血公益活動
惠心婦幼負責人等9人12年逃漏稅2億 補稅1.5億還要給公庫6804萬
2024/05/30 14:59

惠心婦幼負責人等9人12年逃漏稅2億 補稅1.5億還要給公庫6804萬
健康網》看太多A片致性功能障礙？ 醫：對男性影響小
2024/05/28 21:28

健康網》看太多A片致性功能障礙？ 醫：對男性影響小

產業再生、安居樂業、宜居樂活大臺南
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播