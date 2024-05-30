惠心婦幼負責人等9人12年逃漏稅2億 補稅1.5億還要給公庫6804萬

新北地檢署。（資料照）

2024/05/30 14:59

〔記者王定傳／新北報導〕惠心婦幼集團實際負責人陳擇銘醫師，涉夥同醫院合夥醫師陳姿伶、吳家華、陳志忠等人，找受僱醫師以「假合夥」方式逃稅；新北地檢署查出，陳擇銘等9名醫師、員工從2011年至2022年12年收入約6億4693萬餘元，逃漏稅近2億餘元，但考量9人認罪，且已補繳2006年至2022年逃稅金額及利息1億5606萬餘元，予以緩起訴，不過須支付公庫共6804萬餘元（等同2001年至2005年超過核課期間的逃稅金額、處罰與利息）緩起訴處分金，其中，陳擇銘逃漏稅9450萬餘元，補稅及利息6828萬後，處分金高達4353萬餘元。

檢方調查，惠心集團下設惠心婦幼診所、惠心婦產科診所小兒科診所，均位於新北市三重區，陳擇銘則是集團實際負責人，他亦曾任台大醫學院婦產科副教授、台北縣立三重醫院院長；陳姿伶為惠心診所及惠心婦產科小兒科診所副院長；吳家華為惠心診所登記負責人；陳志忠為惠心婦產科小兒科診所登記負責人，4人均有醫師身分，且為惠心實際出資的合夥人。

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檢調調查，陳擇銘從2011年起，涉嫌命女會計把屬於診所大宗收入的每日自費收入，存入親友銀行帳戶內，其餘費用則存入診所帳戶內，並夥同陳姿伶、吳家華、陳志忠，找受僱醫師掛名合夥人，虛增合夥人數，分散聯合執行業務所得，以適用較低課稅級距的累進稅率，而減少綜合所得稅支出。

檢調還發現，惠心診所分兩個階段給醫師、員工薪水，一個是每月初從惠心診所帳戶內匯款，另一個時間是每月中旬從陳擇銘親友帳戶內匯款，但陳擇銘及合夥醫師、受僱醫師等人，竟隱匿每月中旬所收到的款項，透過行政副院長黃輝潤、吳姓女會計作帳，以不實執行業務所得損益計算表、虛偽合夥契約及綜合所得稅結算申報書報稅。

檢察官吳秉林指揮調查局新北市調查局偵破此案，發現這9人從2011年至2022年12年收入約6億4693萬餘元，逃漏稅近2億餘元，其中，陳擇銘12年來，逃漏稅金額高達9450萬餘元。

檢方考量9人認罪、深表悔悟，且已補繳2006年至2022年逃稅金額及利息1億5606萬餘元，依違反稅捐稽徵法、洗錢防制法予以緩起訴，但須向公庫支付6804萬餘元（等同2001年至2005年超過核課期間的逃稅金額與利息）緩起訴處分金，其中，陳擇銘處分金最高共4353萬餘元。

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