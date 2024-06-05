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豐原警請「飛天小女警小貝」拍片宣導防詐 還能抽獎

豐原警分局請來警界的蔡依林「飛天小女警-小貝」拍攝防詐宣傳影片。（警方提供）

豐原警分局請來警界的蔡依林「飛天小女警-小貝」拍攝防詐宣傳影片。（警方提供）

2024/06/05 11:24

〔記者歐素美／台中報導〕高雄「飛天小女警-小貝」也是知名網紅，豐原警分局最近特別邀請小貝一起拍攝防詐宣導影片，民眾只要在6月5日至20日止，在豐原警分局臉書粉絲專頁「豐原警好讚」抽獎貼文按讚，邀請3名臉書好友追蹤該粉專，並於抽獎貼文下方「詐騙很會唬快打165、警察很辛苦嫌犯全逮捕」tag該3名好友，即可參加抽獎。

「飛天小女警-小貝」在高雄擔任警職，因學舞多年，舞蹈功力強大，被喻為「警界的蔡依林」，堪稱被警察耽誤的舞者。在IG上擁有高人氣。

豐原警分局找來女警「小貝」合作拍攝防詐宣導影片，以近年來詐騙被害金額最高的假投資詐騙手法為主軸，一同響應防制詐騙，並搭配615警察節辦理網路抽獎活動，活動自今天（5日）起至6月20日止，為期15天。

獎品包括LEGO警察行動指揮車組、LEGO消防救援船組、LEGO漢堡餐車、LEGO警察車積木組、寶可夢陀螺隊戰組、超人力霸王對決場景組、超人力霸王傑洛公仔、超人力霸王可動積木公仔群星版盲盒、角落小夥伴雲霄飛車組、寶可夢小公仔、波力拼裝車等，多達50個獎項，還有特別加碼獎。

豐原分局長林大為表示，LEGO樂高、奧特曼、寶可夢等都是小朋友喜愛的卡通動漫角色，小朋友玩積木還能提升專注力、手眼協調能力等，希望透過輕鬆活潑的宣導方式，讓預防詐騙觀念更貼近民眾日常生活，讓全民擁有反詐意識、一同防詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

豐原警分局配合615警察節，推出抽獎活動，獎品豐富。（警方提供）

豐原警分局配合615警察節，推出抽獎活動，獎品豐富。（警方提供）

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