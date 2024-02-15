「飛天小女警」把打靶畫面貼上抖音 中市警局擬處分

自稱「飛天小女警」的台中市國姓女警，把台中警察打靶畫面，上傳至她個人的TikTok帳號。（記者張瑞楨翻攝自網路）

2024/02/15 10:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕在台中市警局第五分局擔任助教，自稱是「霸氣小纖女教官」、「飛天小女警」的國姓女警，竟然把台中警察手槍打靶的訓練畫面貼到自己的TikTok（抖音海外版），引發網友的質疑，認為她是否想把台灣警察訓練情景告訴中共，五分局得知後，立即告誡國員立刻下架刪除，國員宣稱她只是愛拍照，喜歡分享從警的生活點滴，不過，五分局認為她違反規定，將研擬行政處分。

上述畫面還備註「注意前方危險」、「沙鹿靶場」、「台中市政府警察局」，網友則是質疑，TikTok是中共控制的媒體平台，常用於「大外宣」或造謠，女警行為無異是把台灣警察訓練內容告知中共，不過，另有網友認為，打靶訓練並非機密，並無洩露機密等疑慮。

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五分局則強調，國員是警備隊警員支援的助教，她將同仁常訓過程拍攝影像上傳至個人的TikTok帳號，五分局發現後已經告誡國員立即刪除下架，其中，影片標示「台中市政府警察局」，是國員個人的不當行為，並非警察局授權發佈的影片。

五分局指出，54歲的國員從警已有34年，並於第五分局服務12年，其行為違反「警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點」，此不當行為將研議行政處分。

網友起底自稱是「飛天小女警」或「霸氣小纖女教官」的國姓女警。（記者張瑞楨翻攝自網路）

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