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「桂林仔」聯手「馬英九」阻詐？ 高雄男險被騙42.5萬元

高雄男誤信詐騙集團假冒檢警被騙42萬5千元，幸警方即時反應邱回失金。示意圖。（資料照）

高雄男誤信詐騙集團假冒檢警被騙42萬5千元，幸警方即時反應邱回失金。示意圖。（資料照）

2024/06/04 14:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蘇姓男子接到詐騙集團來電，謊稱有人拿他健保卡去銀行開戶，蘇男擔心被詐騙集團冒用身分，把42萬5千元交給陳姓男子保管，陳男拿到錢不到1小時就落網，蘇男幸運追回失金，雄檢偵結後依加重詐欺罪起訴陳男。

檢方指出，今年4月20日，陳姓男子（18歲）加入網路聊天群組，與暱稱「馬英九」、「桂林仔」等人取得連絡後，「馬英九」指示陳男，從新北搭高鐵南下高雄，拿著「台北地檢署公證部收據」的文件，在三民區堯山街一帶向蘇姓男子收取42萬5千元，並指收據交給蘇男。

陳男依指示完成任務後，正準備搭高鐵回到新北時，不到1小時就被警方包圍逮捕；蘇男指稱，他是接到自稱北檢檢察官來電，聲稱有人拿他的健保卡去銀行開戶，還被恐嚇已涉及詐欺案，於是依對方指示交付42萬5千元保證金給「地檢署人員」，但錢給出去後他就驚覺不對勁，幸好警方及時反應，錢還沒被洗走就逮到人，讓他的幸運追回失金。

檢警偵查時，陳男否認幫詐團當車手，辯稱自己是上網找工作，只是幫忙代跑代收件，不知道跟詐騙集團有關；但檢方認為，陳男拿假冒的地檢署文件給蘇男並收取現金時，可預見金錢來源不合法，加上他頻繁接受「馬英九「和「桂仔林」的指令辦事，因此不採信他的說詞，偵結後依加重詐欺罪起訴。

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