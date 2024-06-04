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貴婦奈奈男友父歸案被戴電子腳鐐 恐因欠稅7130萬又被禁奢

圖為網紅貴婦奈奈男友黃博健的父親黃立雄被押解返台。（資料照）

圖為網紅貴婦奈奈男友黃博健的父親黃立雄被押解返台。（資料照）

2024/06/04 09:53

〔記者溫于德／台北報導〕網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健、男友父親黃立雄涉經營杏立博全醫美診所吸金兩億元後逃出境，上月初在調查局與加拿大邊境服務局等單位共同合作下，將黃立雄夫妻遣返，黃隨即遭台北地檢署裁定50萬元交保，並戴上電子腳鐐監控。黃另因欠稅7130多萬元，經行政執行署士林分署通知到案說明後，不排除對黃發布禁奢令，命黃每月消費不得超過2.4萬等。

士林分署說明，黃立雄5月15日已到案說明，並給予黃1個月的時間，向國稅局查明欠稅項目，同時要黃提出具體清償計畫，若黃期限到後未提出，不排除對黃發布禁奢令。

據悉，黃立雄若被發布禁奢令，除不能投資股票、期貨，也不能購買或租賃、使用2千元以上的商品、服務，同時不能搭計程車、高鐵、飛機，連酒店、KTV、四星級以上的飯店等消費，都不被允許。

杏立博全醫美診所登記負責人黃立雄涉夥同其子黃博健（實際負責人）及貴婦奈奈3人，以醫師及網紅部落客身分包裝行銷違法吸金近兩億元，卻於2018年間惡意倒閉逃出國，黃立雄的妻子黃林麗真則是因蓋廟款項糾紛被告詐欺，四人潛逃加拿大被檢方通緝。

後來黃立雄及其妻子黃林麗真主動聯繫調查局表示願意返台；調查局、移民署與加拿大邊境服務局、我國駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處共同合作，5月2日由加拿大邊境服務局官員，自多倫多隨機戒護黃立雄夫婦返台，班機昨清晨抵達後，台北市調處幹員接手將兩人分別押解至台北及士林地檢署歸案。

黃立雄經北檢訊後被命50萬元交保，並限制出境、出海、住居及施以電子腳鐐監控；黃林麗則經士檢訊後獲請回。

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