貴婦奈奈男友父母歸案 黃立雄須戴電子腳鐐監控

網紅「貴婦奈奈」男友黃博健的母親黃林麗真（右二）被控詐欺遭通緝，3日自加拿大返抵桃園機場後，由調查員接押解送士林地檢署歸案。（記者朱沛雄攝）

2024/05/04 05:30

〔記者王定傳、溫于德／台北報導〕網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健、男友父親黃立雄涉經營杏立博全醫美診所吸金兩億元後逃出境，黃立雄及其妻子黃林麗真日前主動聯繫調查局表示願意返台；調查局與加拿大邊境服務局等單位前天共同合作將兩人遣返，昨清晨抵台後，由調查局幹員押解至台北及士林地檢署歸案，檢方訊後依詐欺等罪嫌諭令黃立雄五十萬元交保，並限制出境、出海、住居及施以電子腳鐐監控，黃林麗真則請回。

黃立雄的委任律師翁偉倫昨表示，外界傳聞，兩人是因為身體疾病、就醫須健保、居留問題或遭黑道追債恐嚇等原因才返台，這都不是事實，兩人是年紀大了、想落葉歸根，加上最近接獲黃林麗真母親的病危通知才決定返台。

請繼續往下閱讀...

黃林麗真請回

這場遣返作業是由調查局、移民署與加拿大邊境服務局、我國駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處共同合作，本月二日由加拿大邊境服務局官員，自多倫多隨機戒護黃立雄夫婦返台，班機昨清晨抵達後，台北市調處幹員接手將兩人分別押解至台北及士林地檢署歸案。

杏立博全醫美診所登記負責人黃立雄涉夥同其子黃博健（實際負責人）及貴婦奈奈三人，以醫師及網紅部落客身分包裝行銷違法吸金近兩億元，卻於二○一八年間惡意倒閉逃出國，黃林麗真則是因蓋廟款項糾紛被告詐欺，四人均被檢方通緝。

網紅貴婦奈奈男友黃博健的父親黃立雄涉嫌違法吸金潛逃至加拿大，遭台北地檢署發布通緝，黃立雄2日被遣返回台，調查局人員3日清晨前往桃園機場將黃立雄接押歸案。（記者朱沛雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法