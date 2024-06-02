女惡鄰踹門騷擾3年還加碼潑糞尿 警將她強制送醫

楊梅警分局幼獅派出所副所長楊文振說明將女惡鄰強制送醫。（警方提供）

2024/06/02 14:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園巿楊梅區一名女子3年多來遭女惡鄰騷擾，對方經常跑來敲門、踹門，甚至還會在門縫噴灑不明液體，最近還用工具撬開住戶鐵門灌膠，昨（1）日下午更變本加厲，竟朝被害人家門縫倒進糞尿，警方接獲報案，經公衛醫護線上評估後，將女惡鄰送醫強制治療。

警方調查，受害女子投訴自己3年來，多次遭女惡鄰破壞信箱看別人的信件，還時不時跑來試圖強行開門、出腳猛踹、噴灑不明氣體、門鎖被灌膠；儘管已經報警卻不見改善，向管委會反映半年多，終於改善監視器角度，而這些鏡頭也拍下關鍵證據。

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沒想到經過投訴後，女惡鄰昨日試圖撬開受害女子家門，報警之後，還不斷在屋內狂敲牆壁、瘋狂大聲辱罵；下午1點許，竟然還拿裝有糞尿的寶特瓶倒進受害女子門縫，警方獲報後趕抵現場處理，由於女惡鄰屢勸不聽，警方只好通報119將她強制送醫。

據了解，受害女子是自己買下房子，加上也在附近工作，實在不想搬家，遇到惡鄰相當無奈。

楊梅警分局幼獅派出所副所長楊文振今（2）日受訪表示，警方接獲民眾報案表示遭到騷擾，經員警到場查看，發現女子使用排泄物騷擾鄰居，經公衛醫護線上評估後，決定將她送醫強制治療。

女惡鄰踹門騷擾3年還潑糞尿，警將她強制送醫。（民眾提供）

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