為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

上市公司處長買房買車給前妻 女董人妻法庭復仇

上市公司處長買房買車給前妻，女董人妻上演法庭復仇。（情境照）

上市公司處長買房買車給前妻，女董人妻上演法庭復仇。（情境照）

2024/05/31 08:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚12年的某企業董事長陳女，發現上市公司處長的先生經常半夜外出，赫然發現買房又買車給前妻，憤而向對方求償100萬元，新竹地院法官發現處長金流的確替前妻還房貸，判前妻需賠償陳女30萬元。

101年結婚育有3子的陳女說，婚後先生林男經常於半夜外出，假日亦不在家中，前年間始發現先生於107年間購入竹市1棟房屋，並將該房屋登記於前妻張女名下，事後又買特斯拉給張女使用，前年底頻繁進出張女湖口住所，且持有住所鑰匙、遙控器。

陳女說，張女明知林男跟她再婚，竟仍介入、破壞夫妻感情，憤而求償100萬元。

法官調查，張女用以償還房屋貸款的帳戶，自107年11月新設帳戶以來，陸續有來自陳女先生林男匯入的款項，而林男身為上市公司處長，財力豐厚，養家有餘，亦無必要以自己資金為張女償付貸款債務，如非存有特別親密之情誼，何須以自己資金匯入張女償還房貸之存款帳戶？

陳女提出二人對話紀錄，張女「你本來就要養我、可是我沒有安全感啊、要記帳喔」，林男回「嗯，會記好，明年現金慢慢回流，你就不用緊張了」，足見張女主動要求林男照顧其生活，並在經濟上給予其安全感，最後判張女應賠償人妻30萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
副隊長被小三檢舉強暴出軌收賄 山東交警一律「河蟹」查無實證
2024/05/28 13:20

副隊長被小三檢舉強暴出軌收賄 山東交警一律「河蟹」查無實證
人找到了！謝和弦懸賞52萬揪酸民 網友協尋位置曝光
2024/05/26 18:19

人找到了！謝和弦懸賞52萬揪酸民 網友協尋位置曝光

地震頻繁 六級抗震建築住安心
彰化俏女警傳性姿勢圖 大讚空軍少校人夫「超級賣力」判賠
2024/05/28 07:15

彰化俏女警傳性姿勢圖 大讚空軍少校人夫「超級賣力」判賠
綠光頂天！火辣人妻結婚2年劈腿4男 控「大王」逼打分手炮踢鐵板
2024/05/29 12:25

綠光頂天！火辣人妻結婚2年劈腿4男 控「大王」逼打分手炮踢鐵板

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
雙重打擊！收到前妻的兒子滿月油飯 離婚夫還莫名其妙當了爸爸
2024/02/16 12:09

雙重打擊！收到前妻的兒子滿月油飯 離婚夫還莫名其妙當了爸爸
保七偵查佐為證明沒花心 竟拍攝「搜索行動」向小三報備
2024/05/30 16:13

保七偵查佐為證明沒花心 竟拍攝「搜索行動」向小三報備
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播