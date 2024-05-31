上市公司處長買房買車給前妻 女董人妻法庭復仇

上市公司處長買房買車給前妻，女董人妻上演法庭復仇。（情境照）

2024/05/31 08:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚12年的某企業董事長陳女，發現上市公司處長的先生經常半夜外出，赫然發現買房又買車給前妻，憤而向對方求償100萬元，新竹地院法官發現處長金流的確替前妻還房貸，判前妻需賠償陳女30萬元。

101年結婚育有3子的陳女說，婚後先生林男經常於半夜外出，假日亦不在家中，前年間始發現先生於107年間購入竹市1棟房屋，並將該房屋登記於前妻張女名下，事後又買特斯拉給張女使用，前年底頻繁進出張女湖口住所，且持有住所鑰匙、遙控器。

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陳女說，張女明知林男跟她再婚，竟仍介入、破壞夫妻感情，憤而求償100萬元。

法官調查，張女用以償還房屋貸款的帳戶，自107年11月新設帳戶以來，陸續有來自陳女先生林男匯入的款項，而林男身為上市公司處長，財力豐厚，養家有餘，亦無必要以自己資金為張女償付貸款債務，如非存有特別親密之情誼，何須以自己資金匯入張女償還房貸之存款帳戶？

陳女提出二人對話紀錄，張女「你本來就要養我、可是我沒有安全感啊、要記帳喔」，林男回「嗯，會記好，明年現金慢慢回流，你就不用緊張了」，足見張女主動要求林男照顧其生活，並在經濟上給予其安全感，最後判張女應賠償人妻30萬元。

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