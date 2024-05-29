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綠光頂天！火辣人妻結婚2年劈腿4男 控「大王」逼打分手炮踢鐵板

高雄一名人妻和小王分手鬧上警局，反被丈夫查出她還有另外3個男友。示意圖。（資料照）

高雄一名人妻和小王分手鬧上警局，反被丈夫查出她還有另外3個男友。示意圖。（資料照）

2024/05/29 12:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已婚的高姓女子出軌胡男，兩人談分手時鬧上警局，高女指控胡男性侵不成，反而被丈夫廖男發現她除了胡男這個男友外，還有1名「乾哥哥」、2名男友，綠光頂天的高男事後向3名小王提告獲賠51萬元；高女也說自己被逼打分手炮罹患憂鬱症，但她向胡男提告求償60萬元卻踢鐵板。

判決指出，高女和廖男於2018年結婚，兩人婚後育有2子女，2020年6月，高女跟胡姓男子發生婚外情，兩人交往1年後，胡男不想再當小王跟高女提分手，雙方談判破裂，高女怒告胡男性侵，但雄檢調查時認為罪證不足，偵結處分胡男不起訴。

但高、胡鬧上警局的事被廖男得知後，廖男私下訪查，驚覺高女除了交過胡男這個男朋友之外，同時間還跟林姓男子3人曖昧不清，廖男認為配偶權被侵犯，向胡男等4人提告求償共500萬元。高雄地院審理時，胡男坦承與高女交往，但否認知道她已婚身分，但法官檢視兩人對話紀錄和刑案偵查報告，確認胡男一直都知道高女已婚，因此判他應賠15萬元給廖男。

「乾哥哥」林男部分，法官根據廖男提供的事證，認為無法證明林與高女有染，駁回廖男之訴；至於洪男和楊男與高女交往部分，洪男否認與楊女發生性行為，楊男則未出庭替自己辯護，法官根據相關事證，認定兩人都和楊女發生過性行為，已侵犯廖男配偶權益，判他們應各賠6萬和30萬元。

高女雖然提告性侵不起訴，但她仍不死心，直指自己被胡男逼打分手炮後罹患憂鬱症，向胡男提告求償60萬元。高雄地院審理時，胡男否認性侵高女，強調自己已被檢方還清白，法官查閱相關事證後，也認為高女無法證明自己被性侵，因此駁回高女之訴，可上訴。

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