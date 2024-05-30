新竹高樓火警釀2勇消亡！蘇俊賓籲中央：危險加給盡速調升為1.5倍

桃園市副市長蘇俊賓。（資料照，桃市府提供）

2024/05/30 17:55

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院院會，再度重提消防人員危險勤務加給加成調升為1.5倍，提升消防同仁應有的報酬；行政院長卓榮泰也當場指示內政部儘速進行研議後答覆；蘇俊賓說，包含台北市、新北市和桃園市過去曾多次爭取中央同意提高消防人員危險職務加給加成，但仍未獲行政院通過。

針對新竹市「豐邑晴空匯」大樓，26日深夜火警造成兩名消防隊員殉職事件； 蘇俊賓提到，面對火災事件預防，「發生頻率」與「救災難度」是最需要面對的兩個風險型態，例如過去工廠和倉儲火災，建立風險辨識與危險物品管理規範，盤點現有的法規是否足夠，除了消防法，其他的法規也應一併檢討。

請繼續往下閱讀...

蘇俊賓首先點出高樓層建築物無線電輔助設備設置問題，設置無線電輔助設備（洩波同軸電纜）應有更明確有效規範，藉以強化救災時之無線電通信暢通；另蘇俊賓也建議強化相關建築管理規定，他提到，高層建築物依建築技術規則須設置防災中心，但法規僅針對空間大小、位置及設備訂有規範，並未明確規定配置駐守人員的資格及人數，且為避免後續的培訓及證照費用造成社區負擔，希望中央也應編列預算補助，達到預防災害的目的。

蘇俊賓也說，在工廠管理輔導法修法後，行政院已納入了工廠運作危險物品的申報管理，但倉儲業儲存危險物品的申報義務尚未被規範，建議中央仍應積極將倉儲納入法規管理範疇，積極防災。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法