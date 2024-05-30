郭璽罵退役上校王志鵬「跳梁小丑」 判拘役50天定讞

前海軍顧問郭璽在line群組中辱罵海軍退役上校王志鵬「跳梁小丑」、「假博士」，被依加重誹謗罪判拘役50日。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/05/30 10:56

〔記者楊國文／台北報導〕海軍司令部前顧問郭璽不滿海軍退役上校王志鵬有關「潛艦國造」言論，在人數達117人的「軍事/外交/情報」line群組中，以「Robert」為名，辱罵王志鵬「跳梁小丑」、「假博士」等語，被王志鵬提告加重誹謗罪；士林地院判拘役50日，得易科罰金5萬元；全案上訴後，高等法院今駁回上訴，全案定讞。

郭璽曾在海軍司令部擔任顧問，參與潛艦國造，也曾在高雄市參選今年初的立委選舉，但落選。

請繼續往下閱讀...

判決指出，郭璽2022年10月、11月，在「軍事/外交/情報」line群組中，以「Robert」名義辱罵王志鵬為「這個假博士偽學者不過是一個跳梁小丑」、「大草包」，並質疑「一直在刺探軍情，是不是北京交付了什麼任務」等語，被王志鵬提告加重誹謗罪。

郭璽應訊否認加重誹謗或公然侮辱犯行，郭璽的辯護律師主張，郭璽是因為和王志鵬對潛艦國造有不同意見，完全是「意見表達」，郭璽質疑王志鵬是否有取得博士學位也是可受公評的事情，為了澄清與自我防衛而質疑，希望王志鵬提供相關資料解惑，但是王志鵬都沒有提出，郭璽發表這些文字屬可受公評的公共政策議題，不應受刑事判刑。

士林地院審理認定，郭璽在可共見共聞的line群組中，具體指摘王志鵬的博士學位不實、偽學者，且受對岸政府要求刺探軍情，並諷刺王為跳梁小丑、草包等，已貶損王的人格、名譽及社會評價，且郭璽顯然未盡合理查證義務，依加重誹謗罪判郭拘役50天，得易科罰金5萬元。郭不服上訴高等法院。

高等法院審理認定一審判決並無違誤，今判決駁回上訴，維持郭拘役50天，得易科罰金5萬元，全案定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法