善陽展望協會假募款真詐財 還拿錢給竹聯幫圍事
〔記者鄭景議／台北報導〕中華民國善陽展望協會打著認養弱勢家庭、陪伴弱勢孩童愛心送餐等名義，在雙北各大醫院及捷運站出入口聘請志工募款，募得的款項卻全被會長楊昇翰中飽私囊，更離譜的是為了募款順利，他甚至付給竹聯幫齊天會每個月2萬元的圍事費，來保證它們假募款順利，刑事局偵查第二大隊警方今宣告破案，將齊天會12名成員及楊昇翰一網打盡，依組織犯罪及加重詐欺法辦。
警方表示，去年一月期間，檢警發現齊天會涉嫌兩起暴力討債案件，因此盯上齊天會會長吳俊壘及副會長張紘濬，在逮捕兩人後溯源追查該幫派經濟來源，意外在張紘濬的手機中發現與善陽展望協會會長楊昇翰的通話紀錄，才發現原來該協會是一個打著愛心名號，實則進行假募款的詐騙集團。
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警方調查，楊昇翰2017年向內政部申請立案中華民國善陽展望協會，協會辦公室設立在新北市板橋區社區大樓1樓店面，該協會以每個月3萬元聘請志工，前往台大醫院、馬偕醫院、行天宮及台北、新北市的捷運站出入口募款，名義上協助對象為弱勢兒童、低收入戶、身障者等族群，每日志工拿回來的募款箱會上鎖交還給楊昇翰保管。
然而檢警追查楊的帳戶後，發現募款所得絕大多數都被楊中飽私囊，2022年7月至2023年8月間，楊至少因為假募款不法獲利新台幣430萬元，且因為募款所得多為現金，實際拿走的錢可能更多！
檢警深入調查，得知楊昇翰去年3月期間，因為自己的志工與其餘團體志工發生「搶地盤」衝突，為了日後募款順利，他透過友人介紹認識齊天會副會長張紘濬，張收取每個月2萬元的圍事費外，還要小弟去幫忙當志工上街捐募。
檢警去年至今年分兩次搜索齊天會堂口及協會辦公室，逮捕會長、副會長在內12名齊天會成員及楊昇翰，還查扣齊天會匾額、勸募看板等證物，詢後分依詐欺、組織、傷害、恐嚇、妨害自由罪嫌移送北檢偵辦，並依公益勸募條例函送衛福部裁處，其中張、楊遭檢方聲押禁見獲准，吳30萬元交保，其他人1至5萬元交保。