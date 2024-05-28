善陽展望協會假募款真詐財 還拿錢給竹聯幫圍事

中華民國善陽展望協會會長楊昇翰與竹聯幫齊天會副會長張紘濬合謀，假募款真詐財。（民眾提供）

2024/05/28 16:24

〔記者鄭景議／台北報導〕中華民國善陽展望協會打著認養弱勢家庭、陪伴弱勢孩童愛心送餐等名義，在雙北各大醫院及捷運站出入口聘請志工募款，募得的款項卻全被會長楊昇翰中飽私囊，更離譜的是為了募款順利，他甚至付給竹聯幫齊天會每個月2萬元的圍事費，來保證它們假募款順利，刑事局偵查第二大隊警方今宣告破案，將齊天會12名成員及楊昇翰一網打盡，依組織犯罪及加重詐欺法辦。

警方表示，去年一月期間，檢警發現齊天會涉嫌兩起暴力討債案件，因此盯上齊天會會長吳俊壘及副會長張紘濬，在逮捕兩人後溯源追查該幫派經濟來源，意外在張紘濬的手機中發現與善陽展望協會會長楊昇翰的通話紀錄，才發現原來該協會是一個打著愛心名號，實則進行假募款的詐騙集團。

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警方調查，楊昇翰2017年向內政部申請立案中華民國善陽展望協會，協會辦公室設立在新北市板橋區社區大樓1樓店面，該協會以每個月3萬元聘請志工，前往台大醫院、馬偕醫院、行天宮及台北、新北市的捷運站出入口募款，名義上協助對象為弱勢兒童、低收入戶、身障者等族群，每日志工拿回來的募款箱會上鎖交還給楊昇翰保管。

然而檢警追查楊的帳戶後，發現募款所得絕大多數都被楊中飽私囊，2022年7月至2023年8月間，楊至少因為假募款不法獲利新台幣430萬元，且因為募款所得多為現金，實際拿走的錢可能更多！

檢警深入調查，得知楊昇翰去年3月期間，因為自己的志工與其餘團體志工發生「搶地盤」衝突，為了日後募款順利，他透過友人介紹認識齊天會副會長張紘濬，張收取每個月2萬元的圍事費外，還要小弟去幫忙當志工上街捐募。

檢警去年至今年分兩次搜索齊天會堂口及協會辦公室，逮捕會長、副會長在內12名齊天會成員及楊昇翰，還查扣齊天會匾額、勸募看板等證物，詢後分依詐欺、組織、傷害、恐嚇、妨害自由罪嫌移送北檢偵辦，並依公益勸募條例函送衛福部裁處，其中張、楊遭檢方聲押禁見獲准，吳30萬元交保，其他人1至5萬元交保。

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中華民國善陽展望協會打著認養弱勢家庭、陪伴弱勢孩童愛心送餐等名義，在雙北各大醫院及捷運站出入口聘請志工募款。（記者鄭景議翻攝）

齊天會會長吳俊壘。（記者鄭景議翻攝）

楊透過友人介紹認識齊天會副會長張紘濬（中），張收取每個月兩萬元的圍事費外，還要小弟去幫忙當志工上街捐募。 （記者鄭景議翻攝）

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