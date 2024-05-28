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駕駛奇蹟輕傷！彰化貨櫃車急雨中翻覆 西濱車流回堵3公里

彰化縣大雷雨交加，今天上午台61線西濱快速道路北上171公里處發生貨櫃車自撞護欄側翻事故。（圖民眾提供）

彰化縣大雷雨交加，今天上午台61線西濱快速道路北上171公里處發生貨櫃車自撞護欄側翻事故。（圖民眾提供）

2024/05/28 11:52

首次上稿 11:42
更新時間 11:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天上午9點左右，受鋒面影響，彰化縣下起滂沱大雨，台61線西濱快速道路北上171公里處發生貨櫃車自撞護欄側翻事故。駕駛僅受輕傷，拒絕送醫。事故占用外側車道及路肩，內側車道可通行，但因雨勢不斷，車速變慢，回堵約3公里。警方派員維持交通秩序，拖吊作業進行中，事故原因仍待調查。

由於雨勢不斷，貨櫃車體龐大，拖吊耗時費力，目前拖吊執行中，警方預估要到下午1點排除，呼籲用路人行經該處減速慢行，注意車距。

黃姓駕駛開聯結貨櫃車行經案發地時，疑因雷雨交加，視線不好，車子不知何故突然失控打滑，撞上護欄，瞬間撞擊後車頭傾斜、後面貨櫃箱整個側翻90度，車子如折甘蔗般側倒在外側車道及路肩，所幸黃男僅受輕傷。

雖然仍有內側車道可通行，不過，車道縮減，加上，雨勢不斷，車速變慢，車潮回堵2、3公里遠，約上午10點15分，拖吊業者抵達現場，目前進行拖吊車輛中。

線西分駐所表示，警方於今天上午8時57分許獲報，線西鄉台61線北上171公里處發生貨櫃車自撞護欄翻覆事故，事故佔用外側車道及路肩，內側車道可通行，黃姓駕駛婉拒送醫，警方派員維持交通秩序，等完成聯結貨櫃車拖吊作業，再進一步釐清事故原因。

聯結貨櫃車自撞護欄後貨櫃箱覆翻占用外側車道及路肩，僅剩內車道可供通行。（圖民眾提供）

聯結貨櫃車自撞護欄後貨櫃箱覆翻占用外側車道及路肩，僅剩內車道可供通行。（圖民眾提供）

聯結貨櫃車撞上護欄瞬間撞擊車頭傾斜、後面貨櫃箱整個側翻90度，車子如折甘蔗般側倒在外側車道及路肩，所幸駕駛僅受輕傷。 （圖民眾提供）

聯結貨櫃車撞上護欄瞬間撞擊車頭傾斜、後面貨櫃箱整個側翻90度，車子如折甘蔗般側倒在外側車道及路肩，所幸駕駛僅受輕傷。 （圖民眾提供）

車禍後只剩一個車道可供通行，加上雨勢不斷，車速減慢，車潮回堵。（圖民眾提供）

車禍後只剩一個車道可供通行，加上雨勢不斷，車速減慢，車潮回堵。（圖民眾提供）

貨櫃車翻覆占用外側車道及路肩，僅剩內側車道可供通行。（圖民眾提供）

貨櫃車翻覆占用外側車道及路肩，僅剩內側車道可供通行。（圖民眾提供）

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