竹市晴空匯充電樁走火釀禍？ 管委會：裝設都經台電認可且驗收

新竹市晴空匯的火警事件疑因充電樁起火肇獲禍？社區管委會已出面澄清所有充電樁都是經合法安裝及驗收，應與火災事件無關。（記者洪美秀攝）

2024/05/27 18:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區慈雲路晴空匯28樓社區大樓昨晚發生火警，造成李詠真、周立鑫2名消防員殉職。雖火調人員還在調查起火原因，但有自稱「住戶」者，在網路質疑起火原因是住戶擅裝電動車充電樁走火。對此，社區管委會也出面澄清，充電樁的裝設都經台電認可並驗收，應非造成火災的主因，且消防檢查雖延後，也都符合政府規定。

一名自稱是晴空匯住戶友人在網路社群爆料指出，聽晴空匯的朋友說，有住戶在地下室安裝電動車充電樁導致走火，「在地下室裝設充電樁，就像在自己腳下放柴火」；也有網友指出，晴空匯充電樁沒有專設一戶，表後拉了40多戶，被台電禁止後，最近才跟創玖談專設一戶跟（Energy Management System）電能管理系統，主要目的在於調控充電，但來不及裝就出事了。

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對此，晴空匯社區管委會表示，社區的充電樁都是符合政府的規範，停車場的42支充電樁，裝設前有取得台電的同意，和台電也有正式的公文往來，待台電同意後，委請合法的特約廠商來施作充電樁，裝完後也有請台電做最後的驗收，安全性應無疑慮。

管委會表示，今年度消防檢測之所以從4月推遲到6月，是因為管委會、廠商與消防單位時間喬不攏，才會延後至6月實施；但政府規定的期限是在每年9月份以前完成檢測，目前都符合規範。且去年也是在7、8月的時候才完成檢測。

至於為什麼消防排煙系統沒有發揮作用？管委會表示，是因為大火燒毀了電線，導致排煙系統無法正常使用，但包括灑水系統在內，一開始都有正常啟動，相關的滅火器也都有配設。由於目前大樓的電力系統已遭到火災破壞，整棟建築目前處於無法居住狀態，希望在大樓重新恢復電力前，市府能協助住戶做較長時間的安置。

新竹市晴空匯的火警事件疑因充電樁起火肇獲禍？社區管委會已出面澄清所有充電樁都是經合法安裝及驗收，應與火災事件無關。（記者洪美秀翻攝）

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