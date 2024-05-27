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找少年上交友軟體搞仙人跳 主謀得手千元判刑7個月

基隆地院近日審結，認定盧男觸犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑7月，考量雙方已和解，予以緩刑2年。 （記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，認定盧男觸犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑7月，考量雙方已和解，予以緩刑2年。 （記者吳昇儒攝）

2024/05/27 13:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆男子盧文傑去年5月6日晚間，找陳姓少年等3人，商議要透過交友軟體進行仙人跳。由陳姓少年當誘餌，約出一名男性被害人後，藉故要對方陪同自己返家。盧男等人在半路將兩人攔下，強行取走被害人身上千元現金。基隆地院近日審結，認定盧男觸犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑7月，考量雙方已和解，予以緩刑2年。

檢警調查，盧男找來蔡姓友人、陳姓少年及徐姓少年後，決定用交友軟體「AZAR」隨機找人聊天，果然隔沒多久，就聯繫上一名男性被害人。盧男要求陳姓少年與對方碰面後，就將人帶到復興路附近的巷弄內。

陳姓少年先以自己和友人在某超商內玩牌為由，約出對方，兩人碰面不久，少年就稱自己要回家拿電子菸，要求被害人陪同。

被害人不疑有他，陪同陳姓少年返家，途中經過約定路段，盧、蔡等人就稱陳姓少年積欠債務，認定被害人為其男友，必須幫忙償還，而陳姓少年則趁隙逃逸；過程中，盧男還嗆稱說要找黑道來處理。

被害人害怕之餘，只好拿出皮包，交付給徐姓少年，他則將一張千元鈔票抽走後離去。

法官審理後認為，盧男教唆少年犯案，應加重刑責1/2，考量他並無前科等犯行，且與被害人已達成和解，賠償其損失，故觸犯恐嚇取財罪，判處他有期徒刑3月，緩刑2年。

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