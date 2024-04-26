女記者泣訴：全世界都知道 被迫放棄夢想

張書維案發後還開記者會指控遭設局仙人跳報復，形同對被害人二度傷害。（資料照）

2024/04/26 05:30

鉅細靡遺敘述過程 法官認定罪證明確

〔記者楊國文／台北報導〕監察院副院長李鴻鈞擔任立委的辦公室主任張書維，餐會後對兩名女記者強制猥褻、強制性交，強制猥褻罪部分已被判刑兩年八月定讞，張也因此入獄，強制性交部分，原本被認為只是未遂，經高等法院更一審審理後，認定是強制性交既遂犯，昨改依強制性交罪判刑三年二月。

張反咬仙人跳 等於貼上標籤

該名遭張男性侵的女記者，審理期間曾泣訴：「我已經離職，這件事讓我沒辦法自信地站在攝影機前播報新聞，我覺得全世界都知道這件事，我很想躲起來，從來沒有人相信這件事，或許還會質疑我們做錯了什麼，張書維事後還說我們對他仙人跳，等於我被貼上標籤，不管我多努力工作都無法去除，所以我被迫放棄夢想。」

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從上述心境可知，張男不僅因為所犯罪行傷害了被害人，更因張男惡劣地開記者會控女方設局仙人跳，讓她受到更大的二度傷害。

該名女記者原本被高等法院認定，遭到張男性侵未遂，全案經最高法院撤銷發回，高院更一審審理時，數度傳訊受害人均未出庭，顯示被害人受到的傷害應非外人所能體會，幾乎已難以再站上法庭敘述受害經過。

不過高院更一審檢視相關犯罪事實及相關證述，認定被害在偵查、一審時鉅細靡遺的敘述過程，其證詞可信，更一審也以電話和她再三確認案情，最終同意和張和解，因此認定張男強制性交的罪證明確。

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