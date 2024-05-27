酒駕停睡路中央 被警叫醒還辯「我沒有開車呀！」

葉男酒後駕車竟睡路中央，警以手電筒照射搭配警棍敲擊車窗才喚醒他。（讀者提供）

2024/05/27 09:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名葉姓男子前天凌晨酒後駕車返家途中，經過鳳山區建國路三段與青年路二段口，竟不勝酒力睡在路中央，警方以手電筒照射，搭配警棍敲擊車窗才喚醒他，沒想到葉男見警第一句話竟是「我沒有開車呀！」警方回他「沒開車怎會在馬路上？」當場對葉男實施酒測，果然酒測值超標，警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

警方今表示，鳳山警分局文山派出所警員前天凌晨3時巡邏經過鳳山區建國路三段與青年路二段口，發現路口呈現綠燈，一名男子駕車仍停放路中央，遲遲未向前行駛，警方上前查看駕駛狀況，看到駕駛似無意識坐在車上，以為駕駛發生生命危急情形，女警洪郁雯隔著自小客車玻璃，觀察到「駕駛睡著了！他的胸口有起伏！」

請繼續往下閱讀...

警方為避免危險情況發生，立即增派支援警力到場，以手電筒照射駕駛，搭配警棍敲擊車窗，同時不斷呼喊「開門！」才喚醒葉姓男子（53歲） 拉下車窗，沒想到他見警第一句話，便急忙向警方辯解「我沒有開車呀！」不過葉男身上濃厚酒味，早已隨車窗開啟向外蔓延開來。

警方回葉男「沒開車怎會在馬路上？」葉男當場語塞，警方立即將葉男攙扶下車，將他帶往安全處所，對他實施酒精濃度檢測，果然酒精濃度超過法定標準值，警訊後將他公共危險罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

葉男酒後駕車竟睡路中央，警以手電筒照射搭配警棍敲擊車窗才喚醒他。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法