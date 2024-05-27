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舅酒醉外甥想送他返家拉扯後路倒 途經駕駛輾過送醫不治

新北市新莊今天凌晨傳出死亡車禍，莊姓男子與外甥楊男喝到酒醉，楊男關心舅舅要他搭車回家，雙方拉扯後莊男路倒遭陳男駕車輾過不治，警方將陳男、楊男兩人都送辦；圖為警方押解楊姓外甥。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊今天凌晨傳出死亡車禍，莊姓男子與外甥楊男喝到酒醉，楊男關心舅舅要他搭車回家，雙方拉扯後莊男路倒遭陳男駕車輾過不治，警方將陳男、楊男兩人都送辦；圖為警方押解楊姓外甥。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/27 09:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊瓊林路今天凌晨傳出A1死亡車禍，陳姓男子駕駛轎車途經該處，沒發現莊姓男子倒在路中間輾過，莊男送醫傷重不治；警方到場，初步了解，莊男與外甥楊男到卡拉OK喝酒，楊男擔心舅舅莊男酒醉，要他搭車回家，但莊男不願意，雙方口角拉扯後，莊男倒在地上，不久遭車輾過身亡，死者外甥、肇事駕駛都吃上官司。

新莊警分局福營派出所今天凌晨近1時獲報，新莊區瓊林路一處卡拉OK旁傳出糾紛、車禍，員警到場，初步了解44歲楊姓男子是62歲莊男外甥，兩人相約到卡拉OK飲酒，酒後楊男認為莊男酒醉不醒人事，要求莊男搭車返家被拒，雙方在店外引發口角、拉扯，莊男隨後躺於路中。

不久31歲陳男駕駛轎車沿瓊林路往樹林方向行駛，行經案發處疑未發現莊男躺於路中，開車輾過莊男；莊男送醫急救，因頭部大面積撕裂傷、顱骨外露，醫院2時許宣布不治，陳姓駕駛酒測值為0。

新莊警分局交通分隊、福營所拉起封鎖線，通知鑑識人員到場採證，全案將楊嫌依傷害致死罪嫌移送偵辦，陳姓駕駛依過失致死罪嫌偵辦；據了解，至於車禍肇因、全案責任歸屬，仍待檢警調查釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新北市新莊今天凌晨傳出死亡車禍，莊姓男子與外甥楊男喝到酒醉，楊男關心舅舅要他搭車回家，雙方拉扯後莊男路倒遭陳男駕車輾過不治，警方將陳男、楊男兩人都送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊今天凌晨傳出死亡車禍，莊姓男子與外甥楊男喝到酒醉，楊男關心舅舅要他搭車回家，雙方拉扯後莊男路倒遭陳男駕車輾過不治，警方將陳男、楊男兩人都送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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