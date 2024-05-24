芎林「倒別牛」廢木材場會勘揪出這些缺失 縣府出手了

新竹縣政府農業處現勘後認定，未經申請而堆置的廢木材所在農牧用地並未做農業經營，將移請地政處開罰。（記者黃美珠攝）

2024/05/24 22:33

〔記者黃美珠／新竹報導〕搶救新竹縣芎林鄉「倒別牛」廢木材堆置場火警，消防局預估明天就能撲滅殘火。縣府相關局處今天聯合會勘，確認張姓業者未經申請就堆置廢木材，在農牧用地沒有做農業經營，將開罰，而現場有棟建物疑似違建，將交由公所查報外，張男幾年前在關西也有類似行徑，失火後被檢方依公共危險罪嫌究辦，縣府農業處不排除援引，這次也將之移送法辦。

張姓業者喊冤說，廢木材被拒入焚化爐後無處可處理，他在南投獲農業部前身農委會輔導，從事太空包香菇的產業示範，在芎林也想利用廢木材，破碎後在地推廣太空包香菇，絕無想要發生火災致生空污甚至公共危險的問題，他對縣府的究責不能接受。

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縣府環保局副局長廖瀅瀅說，他們監測到芎林、竹東空氣品質在今天早上都算良好，芎林地區的PM2.5從上午9點35μg/m3，到11點時下降到13.5 μg/m3。但因木材悶燒仍會產生異味，所以建議附近民眾盡量關閉門窗，外出時做好個人防護。

至於開罰部分，環保局日前已發函請業者陳述意見，後續將依違反空氣污染防制法，考量火災影響空氣品質的時間及規模予以加重裁罰。

縣府說，農業處現勘木材堆置現場，確認並未申請獲准而堆置的木材目視至少約3公尺高，且沒有做農業經營，張姓業者已違反農業發展條例第69條的規定，移請地政處依違反區域計畫法裁罰。

至於現場有棟不符農業使用相關規定的建物，也是沒有申請獲准就興建的，這部分將交工務處，先請鄉公所查報，若確定是違建，縣府工務處會請地主限期補照或自行拆除。

芎林鄉新鳳村「倒別牛」的廢木材堆置場火警連燒了1週，縣府消防局昨天開始試著改變戰術，運用多台怪手進場，邊挖壕溝注水，把燃燒的木柴挖除丟入泡水，再回填1公尺深的濕土阻絕氧氣奏效，今天全面以此處理，救災進度明顯有加速。

消防局第3大隊說，目前救火的進度，明天就能進入到收尾的階段，預計能把殘火完全撲滅。

新竹縣芎林鄉「倒別牛」廢棄木材暫置場區被認為未經申請許可而興建的建物，縣府工務處要求公所查報後，只要判定是違建，將限期地主補正或自行拆除。（縣府提供）

農業處說，不排除依照當年檢方查辦張姓業者在關西所堆置的廢木材失火案，改移送公共危險罪嫌交由檢方處理。（記者黃美珠攝）

張姓業者說，他利用廢木材推廣太空包香菇產業，雖無意讓廢木材失火，但廢木材經焚燒後可成為肥料和木炭，他無法接受縣府要對他究責。（記者黃美珠攝）

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