芎林廢木材場大火持續悶燒 竹縣申請空勤出動幫打火

新竹縣府消防局邊開挖悶燒的廢木材、邊挖壕溝，注水後把起火的木材丟入浸泡以滅火。（縣府消防局提供）

2024/05/23 19:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉飛鳳山旁「倒別牛」廢木材堆置場火警，從上週四（16日）燒到今天還沒有滅，芎林周邊因為空氣嚴重受污染，各地鄉親怨聲載道。新竹縣政府消防局長陳中振說，他們今天下午已經跟消防署申請空勤隊協助從高空滅火，希望可以順利獲得支援把火打滅。

陳中振說，現場堆置的廢木材填滿整個山凹，最少都有2層樓高，最高處目測高達4層樓，火場面積破1萬平方公尺，但都以悶燒為主，他們想要把火全滅掉，透過怪手開挖，反而因為氧氣的補中而持續引發明火，加上當地水源欠缺，救火需要一車車的消防車載水上山，確實事倍功半。

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這一週來最主要的打火作戰策略就是邊挖防火壕溝、邊注水，再由怪手把起火的木材挖拋到壕溝內浸泡以滅火，所以整個火場木柴堆置的高度已經降低到半樓到2層樓高不等，但是越往下開挖，對於怪手、消防車輛的作業安全也更加危險，灌救難度也就越高。

消防局今天下午透過立委林思銘等向內政部爭取支援，並正式向消防署提出空勤隊支援的申請，希望能爭取到空勤隊從高空投擲3噸、5噸的「水彈」，直接把原來的山凹地形當成一個大壕溝，把堆置悶燒的木材給泡水去。

縣議員林昭錡、上官秋燕等今天下午也在議會抨擊縣府消防局救災不見進展，環保局迄未看到開罰，上官秋燕直言廢木材焚後的臭氣「比死佬（屍體）還臭」！大家真的已經受不了。

環保局長蕭宏傑表示，他們依照空污法第32條第1項第3款要開罰業者，目前正處於業者陳述意見的階段，最高可罰500萬元，他們會從重論處。

新竹縣芎林鄉「倒別牛」山區廢木材場大火已經燒了一週，縣府消防局今天下午申請空勤隊支援滅火。（縣府消防局提供）

新竹縣芎林鄉「倒別牛」山區廢木材場大火已經燒了一週，縣府消防局不斷挖壕溝、注水跟火神作戰，今天下午決定申請空勤隊支援滅火。（縣府消防局提供））

新竹縣芎林鄉「倒別牛」山區廢木材場大火已經燒了一週，縣府消防局不斷挖壕溝、注水跟火神作戰，今天下午決定申請空勤隊支援滅火。（縣府消防局提供））

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