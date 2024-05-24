芎林「倒別牛」廢木材場悶燒估剩原火場1/5 目標2、3天內撲滅

新竹縣政府消防局的地面作戰，就是出動怪手挖壕溝、在溝內注水，把燃燒的木材丟入泡水，再以濕土覆蓋鄰近的悶燒點，逐步縮減悶燒範圍。（記者黃美珠攝）

2024/05/24 14:11

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉「倒別牛」廢木材堆置場火警，受限於天候因素，空勤總隊無法實際到場空投「水彈」幫忙滅火，但地面作戰並未停歇，新竹縣政府消防局長陳中振評估，整體悶燒範圍已經縮小剩下原來火場的5分之1，他除了加派人力進場搶救，也會持續用原來的「土法煉鋼」方式，以再2、3天把火撲滅為目標推進。

芎林鄉新鳳村「倒別牛」的廢木材堆置場火警空污影響各地鄉親，縣府消防局在上週五（17日）早上獲報後，連日搶救後於昨天下午緊急向內政部空勤總隊申請直升機協勤於空中救火。

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他們則持續不斷在地面用多台怪手，邊挖壕溝注水，再把燃燒的木柴挖除丟入泡水來滅火；比較鄰近道路的局部悶燒點，怪手則把挖自壕溝的濕土直接覆上悶燒處以阻絕氧氣，如此土法煉鋼地不停歇搶救。

由於現場欠缺救火水源，載水車業者說，他們運水上山救火，光昨天就多達7、8家業者一起行動，今天早上也有4家到場幫忙，每車各6噸，各家少說1天來回載運就超過6、7趟，可見救火的不容易，在空勤隊無法支援下，現在只求今天下午看能不能天降大雨。

陳中振說，今天中午他到場勘察後發現，悶燒範圍經由地面部隊的逐步「蠶食鯨吞」，所剩面積是原來燃燒範圍的5分之1。

雖然今天原訂起飛協勤救火的空勤總隊，受天候干擾仍無法實際進場執行任務，但他們每個小時都會跟空總保持聯繫，透過地面作戰人員回傳的現場天空、雲層等提供空總判讀，只要有起飛的可能，就會盡全力加速協助新竹縣完成這次的火場滅火任務。

新竹縣政府消防局今天早上出動4台怪手一起繼續「鯨吞蠶食」火場，持續讓悶燒範圍縮小。（記者黃美珠攝）

新竹縣消防人員配合怪手的翻挖作業，射水壓制明火。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府消防局的地面作戰，就是出動怪手挖壕溝、在溝內注水，把燃燒的木材丟入泡水，再以濕土覆蓋鄰近的悶燒點，逐步縮減悶燒範圍。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府消防局的地面作戰，就是出動怪手挖壕溝、在溝內注水，把燃燒的木材丟入泡水，再以濕土覆蓋鄰近的悶燒點，逐步縮減悶燒範圍。（記者黃美珠攝）

載水車一車6噸的水持續送上「倒別牛」的失火現場灌救。（記者黃美珠攝）

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