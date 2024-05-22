連燒6天！竹縣芎林火警空污民怨沸騰 每日打火12小時

新竹縣芎林鄉倒別牛廢木材堆置場已連燒了6天，嚴重空氣污染已讓民怨沸騰！（新竹縣消防局提供）

2024/05/22 20:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣芎林鄉倒別牛廢木材堆置場5月17日失火後，火勢猛烈一發不可收捨，迄今（22）日仍持續悶燒，消防局動員累計200人次，每天12小時滅火，施設防火巷避免漫延，但白色濃煙沖天隨風飄散，等不到大雨澆熄火勢，預估最快也要再好幾天才能撲滅，嚴重空氣污染已讓民怨沸騰！

芎林鄉田先生氣憤表示，廢木材場火警造成周邊環境污染，嚴重影響自然生態，附近的井水也受到污染不能飲用，還有居民連日喉嚨痛無法入睡；目前該火警已經擴及到6個鄉鎮，希望新竹縣政府積極進行後續處置。

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消防局第三大隊表示，芎林鄉新鳳村倒別牛廢木材場，占地約7000平方公尺，廢木材就堆置約5000多平方公尺，高3公尺到9公尺不等，因全面燃燒，且可燃物木材數量龐大，火場溫度極高，內部持續悶燒。

因此，消防人員佈設防火巷阻絶，讓火場深處的木材就地燒成灰燼，外圍持續灑水降溫，避免火勢漫延。但預估火勢熄滅尚須一段時日，濃煙沖天可能也要再好幾天。

消防局統計自17日獲報以來，共計出勤各式消防車輛73車次、警消140人次及義消58人次，每天25人次從上午8點打火到晚上8點，晚上還須留守人員現場警戒，現場出動5台12噸水庫車和4台挖土機；另業者也派4台5噸水庫和5台挖土機加入搶救。

芎林鄉飛鳳山菇農為種植香菇而堆置大量木材（破碎狀），部分裝置於太空包。木材場疑似16日就失火，自行搶救無效，17日通報消防局。環保局表示，火警造成嚴重空污，已違反空氣污染防制法第32條規定，21日已依法告發，可處10萬以上500萬元以下罰鍰，今天將第2次裁罰，並要求業者提出積極作為，立即改善。

環保局透過模式模擬預測煙霧將往下風處飄散，預估可能影響範圍為芎林鄉、竹東鎮及寶山鄉等地區，不過這幾天在竹北市和新竹市區，也都聞得到燒焦的臭味。

新竹縣芎林鄉倒別牛廢木材堆置場5月17日失火後，火勢猛烈一發不可收捨，迄今（22）日仍持續悶燒。（新竹縣消防局提供）

6天來新竹縣消防局動員累計200人次，每天12小時滅火，施設防火巷避免漫延，白色濃煙沖天隨風飄散。（新竹縣消防局提供）

6天來新竹縣消防局動員累計200人次，每天12小時滅火，施設防火巷避免漫延，白色濃煙沖天隨風飄散。（新竹縣消防局提供）

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