新北5年內無照駕駛累犯竟有2萬多件 交通大隊：未滿18歲佔12.5％

新北市警察局交通大隊表示，今年1至10月累積取締無照駕駛已有2萬9494件，其中5年內2次以上無照違規的累犯高達2萬2225件，佔整體約7成5。（新北市交大提供）

2024/11/20 13:03

〔記者黃子暘／新北報導〕近期各地陸續發生無照駕駛肇事致他人身亡的車禍案，新北市警察局交通大隊表示，今年1至10月累積取締無照駕駛已有2萬9494件，其中5年內2次以上無照違規的累犯高達2萬2225件，佔整體約7成5，無照違規年齡層未滿18歲約佔12.5%，未滿25歲年輕族群佔近4成；交通部近期研議修正無照駕駛罰則，如無照駕駛肇事致人重傷或死亡，將終身不得考領駕照，請無駕照者不要心存僥倖。

交大指出，無照駕駛除了不熟悉交通安全規則、車輛操作外，也缺乏防禦駕駛觀念，因此容易發生傷亡車禍事故，統計今年1至10月累積取締無照駕駛已有2萬9494件，每件罰1萬2000元，5年內2次以上無照違規累犯加重罰到2萬4000元，但仍有2萬2225件，足見違規者心存僥倖；分析無照違規年齡層，未滿18歲約佔12.5%，18至24歲約佔23.7%，未滿25歲年輕族群佔近4成。

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交大表示，無照駕駛具高度危險性，警方已將此納入加強重點取締項目，也會依「道路交通處罰條例」第21條第6項溯源舉發車輛所有人，強化所有人管理責任，也會當場移置保管車輛，防止駕駛人再趁機違規駕駛。

交大補充，交通部近期研議修正無照駕駛罰則，罰鍰上限將從2萬4000元提高至3萬6000元，並將當場移置保管違規車輛；如無照駕駛肇事致人重傷或死亡，將面臨終身不得考領駕駛執照處罰，交通部將循立法程序來推動上述項目。

交大呼籲，民眾切勿僥倖無照上路，家長及車輛所有人應善盡管理及教育責任，關心家中年輕人及高齡者活動，如有發現無照駕駛情形，應立即制止並教導正確觀念；只要交大取締18歲以下無照駕駛者，將通知其家長知悉其未成年孩子涉有無照駕駛，也會函請教育局及警察局少年隊進行後續關懷輔導及約制訪談，呼籲無照者多利用「T-pass」通勤月票等各種大眾運輸優惠方案，保障自身也保護他人生命財產安全。

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