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    首頁　>　社會

    台南暗夜路口車禍驚魂 機車2妙齡女受傷送醫

    二十日凌晨，台南東區東寧路、勝利路口發生汽、機車碰撞車禍，機車兩女乘客受傷送醫，警方調查肇責。（圖：民眾提供）

    二十日凌晨，台南東區東寧路、勝利路口發生汽、機車碰撞車禍，機車兩女乘客受傷送醫，警方調查肇責。（圖：民眾提供）

    2024/11/20 13:00

    〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群Threads發出影、文反映，台南東區東寧路與勝利路口深夜紅綠燈號誌疑因停電未正常運作，造成1輛機車與1輛轎車發生車禍，機車女騎士與女乘客倒地受傷送醫。轄區台南市警一分局證實，此車禍發生在20日凌晨1時許，兩人受傷送醫，肇事責任由警方進一步調查；同時提醒人車行經路口務必減速慢行禮讓，避免車禍憾事發生。

    警方調查指出，22歲楊姓女騎士騎機車搭載另22歲郭姓女子，兩女的機車當時沿勝利路南向北直行，駛至東寧西路口，恰遇1輛由楊姓男子（53歲）駕駛的轎車沿東寧西路西向東方向行駛，至事故路口處發生碰撞肇事。

    機車騎士楊女髖骨骨折、傷勢較重；女乘客郭女牙齒斷裂、下巴擦挫傷，都被救護車送醫治療。轎車男駕駛無明顯傷勢。警方對雙方駕駛人酒測，酒測值都是零，對於車禍肇責，警方表示會進一步調查釐清。

    至於網友反映疑是該路口交通燈號因停電未運作，導致發生車禍，市警一分局說明，當時員警到場查處時是看到勝利路段的路燈沒亮、一片昏暗；但東寧路行向仍有路燈與交通燈號，是否因跳、停電影響路口紅綠燈號運作？需由台電調查；警方並提醒民眾駕駛車輛行經路口時，務必減速慢行，少車道的行向車禮讓多車道先行，保護自己及用路人安全。

    台電台南區營業處對此表示，會對該路口是否有停、跳電的問題做相關調查。

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