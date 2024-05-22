天降橫禍！台電高壓電纜斷裂火燒茶園 茶農損失慘重

台電高壓電纜斷裂掉落茶園起火。（受害茶農提供）

2024/05/22 10:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕真的是天降橫禍！嘉義縣梅山鄉瑞峰村鍾姓茶農的茶園日前因台電高壓電纜斷裂掉落引發火警，導致茶樹嚴重受損，苦主向台電求償，台電人員竟稱這屬天然災害無法賠償，台電嘉義區處今接獲媒體詢問時表示，第一線同仁處理態度過於草率，接獲反映將啟動鑑定、賠償處理機制，會立即跟用戶了解現場損害狀況，進行相對應的賠償。

鍾姓茶農指出，該處茶園雖已雇工完成今年春茶的採收，但4月27日當天其太太仍在茶園採收漏採的茶葉，台電高壓電纜突破斷裂掉落冒出火花與巨響，他的太太被嚇壞了，還擔心觸電危及性命，結果向台電反映，台電人員竟稱這屬天然災害無法賠償，這種說法分明就是在欺負老百姓，若是當時高壓電纜斷裂掉落時砸到他太太，後果恐不堪設想。

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鍾姓茶農表示，只是想要台電能做合理的損害賠償，結果台電人員這個答覆令人傻眼，是不是要慶幸沒有出人命就好了。

台電嘉義區處指出，經查本案係4月27中午11時4分該處奮起S/S JX24饋線跳脫事故，奮起服務所接獲通報後立即派員搶修，斷線後高壓線路並同時造成鄰近茶園起火受損。

嘉義區處說，案發後已由奮起服務所所長聯繫茶園承租人說明致歉，原承租人表示受損面積尚不影響茶葉種植，原擬不追究後續賠償責任，惟後續該茶園地主及承租人向台電表示，因造成茶樹枯萎死亡影響茶葉收成，仍請台電公司需辦理賠償，今已再聯繫用戶，洽談後續賠償事宜，造成用戶不便，深致歉意。

台電高壓電纜斷裂掉落茶園起火。（受害茶農提供）

嘉義縣梅山鄉瑞峰村發生台電高壓電纜斷裂火燒茶園事件。（受害茶農提供）

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