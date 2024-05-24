補習班狼師「喬骨頭」性侵女學生 辯稱「氣氛到了」情不自禁

蔡姓補教老師藉口「喬骨頭」，先誘騙女學生拍裸照，再伺機性侵害得逞，他卻宣稱是「氣氛到了」。（示意圖）

2024/05/24 15:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓補習班數學老師，去年以「評估脊椎有無側彎」，誘騙國中女學生自拍裸照給他，之後再以「喬骨頭」騙詞，把女學生帶到汽車旅館性侵得逞，女學生當場因下體出血而痛哭，這名狼師卻辯解說，他以為「氣氛到了」（意指情境讓他情不自禁），法官判處徒刑2年，但考量他已經賠償，宣告緩刑5年，免除這名狼師蹲苦窯。

判決書指出，蔡師去年6月10日晚間，藉故檢查女學生脊椎有無側彎，女學生原本只拍脖子等身體局部照片給他，蔡師卻說無法評估，要求她脫衣服拍半身與全身照片，「這樣才能準確看」，女學生雖說自己害羞，但仍配合蔡師，一再重拍自己上半身全裸等照片給他。

請繼續往下閱讀...

去年7月1日9時，蔡師以泡湯為由，開車把女學生載到汽車旅館，藉故「喬骨頭」，要求女學生僅圍著浴巾躺在床上，藉口幫女學生按摩背部時伺機性侵害，女學生見自己下體出血，「我跑到廁所裡一邊擦血一邊哭，我單純以為只是要去泡湯」。

蔡師卻辯稱說，「覺得氣氛到了」，他強調，「我覺得算有經過女學生同意，因為我有跟女學生說，會痛就停下來」，他認為是女學生同意的合意性行為。

台中地方法院卻認為，蔡師先性侵害，才詢問女學生是否感受疼痛，顯見事前並未徵得女學生同意，已構成強制性交罪，誘騙拍裸照部分，觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」的「引誘使少年自行拍攝性影像罪」，判處徒刑1年8月，性侵害部分則是觸犯「故意對少女犯強制性交罪」，判處徒刑1年10月，合併應執行2年。

不過，法官也認為蔡師無前科，已賠償與少女及其父母和解，盡力填補少女所受的損害，足以認定他尚有悔意，當知警惕，信無再犯之虞，宣告緩刑5年，條件是提供120小時的義務勞務，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法