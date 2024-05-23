在捷運站內撥弄打火機 捷警見對方精神有異請出站外

男子在警方陪同下被請出忠孝復興站。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/23 17:00

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北捷運忠孝復興站內昨日有位民眾手中拿著打火機，作勢要點燃；捷運警察隊據報前往，見對方精神狀態不佳，只好勸阻並陪同出站，以免發生滋擾事件。

警方表示，22日晚間9時9分左右，捷警隊巡邏忠孝復興站時接獲民眾反應，指說有一名男子手持打火機，並不時在撥弄。捷警立即前往處理，在主詢問處旁手扶梯，發現該名行為怪異的男子，對方手持打火機但沒有點燃。

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警方上前詢問，對方表示是要至出口抽菸，所以將打火機拿在手上。警方告誡勿於站內點燃打火機或抽菸，但發現對方疑似精神狀況不佳，最後由捷警陪同由忠孝復興站出站，警方則持續加強站體周邊巡邏守望勤務。

捷警隊表示，民眾搭乘捷運勿攜帶各類易燃物品，旅客行為如有影響行車或他人安全，可依大捷法第50條規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，處1萬元以上，100萬元以下罰鍰，捷運公司得拒絕運送外，更可能觸犯社會秩序維護法或公共危險罪等罪責。

此外，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，附近站體守望及巡邏捷運警察獲報後將立即前往處理，以維捷運乘車安全。

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