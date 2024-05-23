張榮興接任警政署長 內政部長劉世芳期許精進打詐策略

政署今（23）日舉行卸、新任署長交接典禮，在內政部長劉世芳（中）監交下，由卸任署長黃明昭（左）將印信交給新任署長張榮興（右）。（記者叢昌瑾攝）

2024/05/23 16:18

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今天舉行卸、新任署長交接典禮，卸任的警政署長黃明昭接任國安局副局長，台北市警察局長張榮興升任警政署長，內政部長劉世芳期許張持續精進打詐策略等3項急迫工作。

內政部長劉世芳主持監交儀式，她在致詞時強調，新內閣首重「五打七安」，黑金、槍、毒、詐，一樣都不放過，並提出「精進打詐策略，推動綱領2.0版」、「緝毒掃黑肅槍，淨化社會治安」與「強化科技偵查，打擊新興犯罪」三項較為急迫的工作，要求新任署長須於既有基礎下繼續努力。

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劉世芳表示，卸任的署長黃明昭擔任警職工作長達37年餘，期間對警政業務之推展，貢獻良多，將於今日調任國安局副局長，為表揚他的特殊功績，特別頒發一等內政專業獎章。

新任署長張榮興為中央警察大學正科50期畢業，曾經擔任新竹縣警局局長、保安警察第六總隊總隊長、警政署督察室主任及北市警察局局長等重要職務，擁有完整的警政歷練及豐富的學識，是警界中不可多得的人才。

現階段警政署三項較為急迫的工作，首先是「精進打詐策略，推動綱領2.0版」，本月9日行政院院會通過「打詐新四法」，將打詐政策專法化，以填補現行法令不足，警政署應期前盤點如新法通過後，所需之預算、人力、物力等，精進推動打詐綱領2.0，賡續從源頭落實防詐作為，依詐欺型態，精進各項打詐策略，建構全民識詐免疫力。

其二為「緝毒掃黑肅槍，淨化社會治安」，過去一年，全體警察努力下，緝毒、掃黑、肅槍成效卓著，期許全國警察機關持續精進各項作為，緝毒方面，加強查緝製毒源頭，阻斷毒品供應鏈，強化邊境查驗及跨機關合作機制，並結合第三方警政力量防止毒品問題擴散。掃黑方面，落實校園幫派情蒐。在肅槍方面，結合海巡署、關務署強化邊境查緝，並規劃專案掃蕩非法槍械改造場所，針對槍擊案溯源追查幕後源頭。

最後為「強化科技偵查，打擊新興犯罪」，為因應新型態犯罪之挑戰，警政署須持續精進科技偵查工作策略、發展創新警政科技、優化刑事鑑識與科技偵查技術及設備，全面提升警察機關偵查量能，有效打擊新型態犯罪模式，以穩定社會治安。

警政署今（23）日舉行卸、新任署長交接典禮，內政部長劉世芳（中）前往主持，右為卸任署長黃明昭，左為新任署長張榮興（右）。（記者叢昌瑾攝）

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