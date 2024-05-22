明上任警政署長 張榮興今在會議中感謝同仁相挺

台北市警察局長張榮興今天主持局長任內最後一次月報。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/22 14:00

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警察局長張榮興將於明天下午正式就任警政署長，他今早在市警局主持局長任內最後一次月報。張在會中發表感性談話，感謝同仁幫忙，也強調自己擔任署長不會「換了位置就換了腦袋」，會想辦法將某些疊床架屋的警察工作精簡、降低基層壓力；他也呼籲同仁要當個「健康快樂」的警察，不希望再看到自戕悲劇。

張榮興首先回憶，他去年元月26日擔任台北市警察局長至今，大概有1年4個月；他其實早在民國74年就到台北、95年離開，112年又回來，台北是他生活最久最熟悉的地方。

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張榮興說，當局長1年多來，他不知道同仁對他的領導方式感覺如何，但他把同仁都當家人看待。他把最好的留給同仁，像獎勵、破案茶，獎金也有所提升；他不知道用怎樣的方式回報同仁，因此想把最好的留給基層同仁。未來擔任署長，他也會秉持這個理念，希望同仁都能當個健康、快樂的警察。

警察不是整天24小時都嗡嗡嗡一直在工作，要讓同仁有打從心裡想做工作的原動力，這種理念會比用逼的還強。此外，警察工作相關規定已經很多，不少基層同仁很討厭事倍功半的措施，他當署長後，會將相關規定進行盤整和精簡。

張還說，自己從年輕當警察到現在都秉持相同理念，不會換了位置就換了腦袋，他的腦袋從小時候到現在都沒換過。長官願意信任他讓他帶領，他也會秉持一樣理念帶領大家。張還反問現場高階幹部，他當局長以來有24小時逼各位幹部嗎？他充分授權，大家也都把事情做得很好，在這種管理下，去年台北市在黑道、幫派、槍枝、毒品績效，是六都第一名。

張榮興說，擔任署長後，會將打詐列為「重中之重」，他在月報中也提到，查緝面要聚焦打擊，針對被騙帳戶金流進行銀行端MOU阻詐，車手提領、面交要追查，後段集團式幫派由分局偵查隊、刑大或刑事局追查。警察主要工作在查緝面，要做得專做得精，聚焦打擊，讓人民有感。

張表示，他看到很多同仁會請假陪家人、去旅遊、去考試，請假他都同意，只要有代理人把事做好；他認為，工作要靠大家同甘共苦，勤餘時間也鼓勵同仁要安排嗜好或興趣，才是一個健康快樂的警察。他不希望再發生同仁不幸案件，尤其不要是因為工作；如果不是因為工作，他也希望同儕、長官、部屬之間要多關心，他不想再看到同仁自戕。

他強調，自己在警察工作崗位上做很久，很多以前帶過的部屬，現在也都身居警界要職，自己也都做到快要退休、滿頭白髮，像他最近去立法院，媒體一看到白頭髮的人，就知道局長到場了。他雖然做警察做到滿頭白髮，但他認為還是要做好警察的本分工作，這樣就足夠了。

他還說，雖然他沒辦法認識每個同仁，但熟悉他的人都知道，他工作態度就是精準、明確，他都講明語，不會讓人猜。他認為台北市警察同仁是全國最優秀的同仁，台北市有最好的制度、設備以及工作氛圍，全體同仁也很賣力、認真，他推動的工作大家也都很盡力，謝謝大家一整年來的幫忙跟努力。

張還提及先前被爆料與角頭的魚翅宴一事，他認為風風雨雨過去就算了，因為那是不實訊息，他的生活圈本來就很單純，他喜歡的運動就是打桌球，全世界都知道。

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