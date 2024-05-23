今接警署長 張榮興：精簡警察工作

新任警政署長張榮興。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/23 05:30

〔記者王冠仁、何玉華／綜合報導〕台北市警察局長張榮興，將於今天下午就任警政署長，他上任後，除將打擊詐騙集團列為首要之務，昨在主持的最後一次警局月報上，還強調自己當署長不會「換位置就換腦袋」，並會想辦法將某些疊床架屋的警察工作精簡、降低基層壓力；他也呼籲同仁要當健康、快樂的警察，不希望再看到自戕悲劇。

張榮興說，當北市警局長一年多來，他不知同仁對其領導方式感覺如何，但他把同仁當家人看待，把最好的留給同仁，像獎勵、破案茶，獎金也有所提升；長官信任他，讓他帶領，未來當署長，會秉持相同理念。

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他說，警察不是廿四小時一直嗡嗡嗡工作，要讓同仁打從心裡「有想做的原動力」，這種理念比用逼的有用。以他自己當局長為例，不會廿四小時緊盯幹部，反而充分授權，大家都做得很好，因此去年台北市在黑道、幫派、槍枝、毒品績效，是六都第一名。

此外，警察工作相關規定很多，不少基層同仁很討厭事倍功半的措施，他當署長後會設法精簡。

張榮興今天就任警政署長後，北市警局長的遺缺，傳出由現任警察專科學校校長方仰寧接任。

台北市長蔣萬安昨天在市議會答詢時表示，目前內政部都還沒和市府聯繫談警局長人選，警政一條鞭，警察人事是中央職權，中央會將各方的意見納入考量。

方仰寧與張榮興同為警察大學五十期畢業，方曾任屏東縣警局局長、北市警局副局長、彰化縣警局局長、台南市警局局長、警政署警政委員和主任秘書等職。

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