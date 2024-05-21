張榮興︰未來打詐是重中之重

張榮興受訪表示，他上任後會針對五大工作面向加強，會把警察本分的工作做好。（記者王冠仁攝）

2024/05/21 05:30

陞任署長 自己也相當意外 看到新聞才知道

〔記者王冠仁／台北報導〕昨天行政院火速核定台北市警察局長張榮興陞任警政署長，張榮興昨表示，他也是看到新聞才知道，事前並不知情，也感相當意外；對於擔任署長一事，他覺得責任相當重大，他上任後，會針對五大工作面向加強，會把警察本分的工作做好。

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據悉，先前朝野立委針對國會改革法案爆發激烈衝突，今天將續審法案，有情資有人會去立院抗議、聲援，昨下午張榮興親自主持警衛會議，會議期間他的手機忽然鈴聲大作、電話不斷，但他沒有接聽、頻頻掛斷電話，參與會議者都不解，後看到新聞推播，才發現原來是他陞任署長。

張榮興說，警察工作要有「視民如親」心態，把報案民眾當家人看待，這樣才能得到人民信賴，其次在治安上，詐欺案仍屬高好發階段，打詐是「重中之重」，要跟各部會通力合作，從源頭打詐，讓民眾接觸不到詐騙訊息，才能避免受害。

第三項是交通，去年台灣出現「行人地獄」惡名，雖然交通有主政單位，但警方也負責執法層面，未來會配合交通單位把「人本」交通做好，此外，現在警察辦案越來越著重科技辦案，對於科技設備、人才訓練都要想辦法提升。

最後，警察風紀和工作紀律最重要，「再好的績效都抵不過一件風紀案件」，強化警紀是未來重點工作，除了靠單位主官自清自檢，對於風紀誘因傾向人員或場所，也要加強瞭解和防治；再來就是加強法治教育和案例宣導，讓想違法違紀的同仁不敢去做。

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