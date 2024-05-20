警政署長換人當 張榮興：把警察本分工作做好

張榮興受訪。（記者王冠仁攝）

2024/05/20 19:42

〔記者王冠仁／台北報導〕總統就職典禮在今天早上登場，下午行政院就火速核定，台北市警察局長張榮興陞任警政署長。對此，張榮興表示，他也是看到新聞才知道，事前他和總統賴清德並沒有聯繫，陞任署長一職是中央的考量，他對此感到相當意外，事前並不知情。不過，張榮興受訪提到，未來上任署長後，會針對五大工作面向來加強，會把警察本分的工作做好。

張榮興說，對於擔任署長一事，他覺得責任相當重大，署長要肩負全國警察工作、擔負維護全國治安跟交通，他未來就是要把警察本分的基本工作做好，並分成五大面向。

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張榮興表示，首先，就是警察的工作，要有「視民如親」的心態，要把報案民眾當作家人來看待，這樣跟民眾互動跟服務，就會得到人民的信賴。

其次就是治安，今天總統賴清德在就職典禮上也提到，黑金、槍、毒跟詐，尤其現在詐欺案件還是屬於高好發階段。未來打詐要讓民眾有感，就要跟中央各部會通力合作，像金管會、數位發展部、NCC等，從源頭打詐，讓民眾接觸不到詐騙訊息，減少相信詐騙，達到避免受害。打詐會是他未來擔任署長後，重中之重的工作。

第三項就是交通。去年台灣出現「行人地獄」的惡名，雖然交通有主政單位，但警方也負責執法層面。未來會配合交通單位，把「人本」交通做好，對於車不禮讓行人、行人違規、車輛違規行駛在人行道上等，要把這些重點工作做好。

此外，現在警察辦案越來越著重科技辦案，對於科技設備、人才訓練都要想辦法提升，而且也要注意程序正義，

最後，警察風紀和工作紀律最重要，「再好的績效都抵不過一件風紀案件」，強化警紀是未來工作重點。要防範風紀案件，主要要靠兩點，第一就是單位主官要自清自檢，對於風紀誘因傾向人員或場所，都要加強深入瞭解和防治；再來就是加強法治教育和案例宣導，讓想違法違紀的同仁知道此舉會毀壞警察名譽、對家庭生活各方面都會名譽掃地，讓同仁從心裡不敢違法違紀。

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