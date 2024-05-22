花蓮警追查大麻來源 查獲雙重國籍男攜入境

花蓮縣警察局刑警大隊在地震期間查獲大麻花達569公克，向上追查毒品來源，發現擁有美國、台灣雙重國籍的葉姓男子從美國夾帶大麻入境。（花蓮警方提供）

2024/05/22 13:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣警察局刑警大隊在地震期間查獲大麻花達569公克，向上追查毒品來源，發現擁有美國、台灣雙重國籍的葉姓男子從美國夾帶大麻入境，由刑警大隊及航空警察局在機場攔截葉男，起出二級毒品大麻花148公克等管制品，花蓮警方今指出，世界各國管制大麻情形不盡相同，但我國把大麻屬第二級毒品，請民眾注意。

花蓮縣警局刑警大隊指出，震災期間偵辦花蓮地區一起毒品案件，追查出第3層藥頭可能近期入境，即報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦並發布境管，境管才剛發布半個小時，55歲葉男16日晚即從美國舊金山入境到達桃園機場，由關務署臺北關及航空警察局協助留置並逕行拘提。

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警方當場起獲葉嫌以茶葉罐及真空袋包裝遮蔽方式，夾帶第二級毒品大麻花148公克、疑似毒品軟糖167公克、電子菸（含菸油）等違禁物入境，並查扣美金、英鎊、巴西里拉等外幣及新臺幣等證物，合計換算為新臺幣18萬3000元，依涉毒品危害防制條例罪把葉嫌移送花蓮地檢署偵辦，遭法院裁定羈押禁見。

警方呼籲，世界各國管制大麻情形不盡相同，但依我國毒品危害防制條例規定，大麻屬第二級毒品，若製造、運輸、販賣第二級毒品者，最高可處無期徒刑或十年以上有期徒刑；如為施用、持有大麻等行為，最高可處3年以下有期徒刑。且吸食大麻將影響中樞神經系統，出現妄想、幻覺、依賴成癮等現象，請民眾切勿以身試法。

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花蓮縣警察局刑警大隊在地震期間查獲大麻花達569公克，向上追查毒品來源，發現擁有美國、台灣雙重國籍的葉姓男子從美國夾帶大麻入境。（花蓮警方提供）

花蓮縣警察局刑警大隊在地震期間查獲大麻花達569公克，向上追查毒品來源，發現擁有美國、台灣雙重國籍的葉姓男子從美國夾帶大麻入境。（花蓮警方提供）

花蓮縣警察局刑警大隊在地震期間查獲大麻花達569公克，向上追查毒品來源，發現擁有美國、台灣雙重國籍的葉姓男子從美國夾帶大麻入境。（花蓮警方提供）

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