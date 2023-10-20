水泥石塊加鋼板藏毒 警鑽孔用內窺鏡破案

警方將犯嫌壓制在地。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/20 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕以男子詹啟賢等三人為首的跨國毒品走私集團，將市值一億多元的二級毒品安非他命和大麻花，以進口車床機名義藏在形如「石棺」的工作檯內闖關入境，保三總隊警方是在過濾資料時發現異狀，決定鑽出一個小孔，再放進內窺鏡檢視，果然「鑿洞破案」，成功揪出該起跨國運毒案。

警方與關務人員鎖定詹男進口的車床機後，隨即派員檢測，發現敲擊應該出現清脆響聲的鋼板，居然出現悶悶的聲音，且單單一台車床機就重達三公噸，明顯有問題，進而發現石棺壁被灌入的石塊和水泥，加厚成為十公分的超厚鋼製石板，特地找來鑽孔機，對兩側進行破壞檢測。

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鑿洞過程，果然發覺水泥、石塊陸續掉出，但因為板壁實在太厚，無法穿透，決定改為從上方機檯處的鋼板下手，成功鑽出一個孔洞後，利用內窺鏡探視，發現內有一包包茶葉袋裝的物品。

警方判定貨主利用內部密閉空間夾藏違禁品，直接拆除上方的車床機，果然起出五十二包安非他命及三包大麻花，總重五十五公斤；警方對於運毒集團為了躲避查驗，竟將下方工作檯製成十公分厚的石塊水泥板壁，感慨「真的很狡猾」，所幸最終邪不勝正，順利破獲。

警方與關務人員最後從上方入手，利用內窺鏡揪出石棺藏毒。（記者吳昇儒攝）

警方與關務人員工作檯兩側鑽孔，發現竟含有水泥及石塊。（記者吳昇儒攝）

警方將毒品取出。（記者吳昇儒翻攝）

警方在車床機械內查獲52公斤的安非他命及3公斤的大麻花。（記者吳昇儒翻攝）

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