中製毒品純度90％印QR Code防黑吃黑 警破嘉南「運銷一條龍」

警方查獲鐵觀音茶葉袋包裝的愷他命。（記者洪定宏翻攝）

2024/05/14 12:10

〔記者洪定宏／高雄報導〕保三總隊第二大隊今天宣布偵破「運銷一條龍」毒品販賣集團，耗費半年先後逮捕吳姓駕駛、鄭姓倉管、翁姓主嫌，查獲愷他命10包、大麻花1包，法院裁定3嫌收押。

據了解，愷他命真空包裝，再以鐵觀音茶葉袋掩飾，掃描包裝QR Code顯示簡體字，研判是中國製毒集團的產品，因為純度高達90%，為確保運送過程不被「黑吃黑」掉包，特別要求印製QR Code驗證，但43歲翁男拒絕交代毒品來源，無法確認是中國當地或在其他國家製造，走私來台的途徑也有待釐清。

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保三總隊第二大隊去年接獲情資，發現以翁男為首的販毒集團，長年提供毒品給嘉義縣、嘉義市及台南市的中下游藥腳，蒐證後報請嘉義地檢署指揮偵辦，去年11月先在嘉義市逮捕26歲吳姓男子，查獲愷他命10包（毛重10.143公斤），將他法辦後收押。

吳男供稱，他受雇於28歲鄭姓男子，單趟運毒可賺10萬元，專案小組於今年1月在台南市逮捕鄭男，查獲咖啡品，鄭男同樣被收押。

今年4月25日，專案小組在嘉義縣逮捕翁男，查獲大麻花毒品1包（毛重184.4公克），他拒絕供出毒品來源，法官裁定收押；目前3名嫌犯仍被收押。

據指出，翁男親自或派員到毒品來源購買、驗貨後，以空運或海運方式走私來台，由鄭男看管、吳男運貨，翁男再與吳男販售，但翁男否認。

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中國製愷他命純度90%，印QR Code（紅圈）防黑吃黑。（記者洪定宏翻攝）

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