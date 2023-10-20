進口車床機 工作檯灌水泥 石棺藏億元毒品 3人收押

警方「開棺」，取出市值一億一千萬元毒品。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/20 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕一個跨國毒品走私集團利用人頭公司從馬來西亞進口車床機，並在機器下方工作檯灌入石塊、水泥形成石棺，將黑市價一億多元的五十五公斤安非他命及大麻花，藏在石棺內闖關來台；保安警察第三總隊比對進口資料發現異狀，待貨物入關時鎖定查驗，破獲這起罕見的石棺藏毒案，並陸續逮捕五名集團成員到案，其中三名共謀的主嫌遭收押偵辦。

車床機國內購買 出口馬國再進口

保三總隊過濾資料發現，二十四歲男子詹啟賢才剛成立公司，馬上進口車床機，更可疑的是，車床機竟是在國內購買，以出口名義送到馬國後，再進口回台，研判全案必有蹊蹺。

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今年八月間車床機裝入貨櫃抵台後，經查該機是桌上型車床機，但下方特別訂製一具高一百七十公分、寬一百二十四公分的鋼製工作檯，再灌入石塊、水泥形成具有密閉空間的石棺，機具連同石棺重達三公噸。

車床機附工作檯 開棺查驗真是毒

警方與關務人員利用Ｘ光機無法掃出石棺內部影像，另用科技儀器測出，石棺壁被刻意灌入的水泥及碎石塊加厚到十公分，應是想藉著超厚石壁躲避查驗，因此決定「開棺」，果然從中取出每包一公斤的五十二包安非他命及三包大麻花，市值一億一千萬元，幸及時攔阻未流進市面。

保三總隊報請台北地檢署指揮偵辦，除逮捕收貨人外，又陸續於九月、十月逮捕與詹男共謀的吳姓兄弟，總共五人落網，檢察官向法院聲請羈押為首的詹男等三人獲准。保三總隊長黃家琦表示，運輸二級毒品可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，罪刑極重，呼籲民眾切勿以身試法。

詹啟賢等人利用進口車床機名義企圖將毒品運進國內，並在下方工作櫃內灌入水泥、石塊，形成石棺躲避X光機檢查。（記者吳昇儒攝）

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