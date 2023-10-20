為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

進口車床機 工作檯灌水泥 石棺藏億元毒品 3人收押

警方「開棺」，取出市值一億一千萬元毒品。（記者吳昇儒翻攝）

警方「開棺」，取出市值一億一千萬元毒品。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/20 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕一個跨國毒品走私集團利用人頭公司從馬來西亞進口車床機，並在機器下方工作檯灌入石塊、水泥形成石棺，將黑市價一億多元的五十五公斤安非他命及大麻花，藏在石棺內闖關來台；保安警察第三總隊比對進口資料發現異狀，待貨物入關時鎖定查驗，破獲這起罕見的石棺藏毒案，並陸續逮捕五名集團成員到案，其中三名共謀的主嫌遭收押偵辦。

車床機國內購買 出口馬國再進口

保三總隊過濾資料發現，二十四歲男子詹啟賢才剛成立公司，馬上進口車床機，更可疑的是，車床機竟是在國內購買，以出口名義送到馬國後，再進口回台，研判全案必有蹊蹺。

今年八月間車床機裝入貨櫃抵台後，經查該機是桌上型車床機，但下方特別訂製一具高一百七十公分、寬一百二十四公分的鋼製工作檯，再灌入石塊、水泥形成具有密閉空間的石棺，機具連同石棺重達三公噸。

車床機附工作檯 開棺查驗真是毒

警方與關務人員利用Ｘ光機無法掃出石棺內部影像，另用科技儀器測出，石棺壁被刻意灌入的水泥及碎石塊加厚到十公分，應是想藉著超厚石壁躲避查驗，因此決定「開棺」，果然從中取出每包一公斤的五十二包安非他命及三包大麻花，市值一億一千萬元，幸及時攔阻未流進市面。

保三總隊報請台北地檢署指揮偵辦，除逮捕收貨人外，又陸續於九月、十月逮捕與詹男共謀的吳姓兄弟，總共五人落網，檢察官向法院聲請羈押為首的詹男等三人獲准。保三總隊長黃家琦表示，運輸二級毒品可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，罪刑極重，呼籲民眾切勿以身試法。

詹啟賢等人利用進口車床機名義企圖將毒品運進國內，並在下方工作櫃內灌入水泥、石塊，形成石棺躲避X光機檢查。（記者吳昇儒攝）

詹啟賢等人利用進口車床機名義企圖將毒品運進國內，並在下方工作櫃內灌入水泥、石塊，形成石棺躲避X光機檢查。（記者吳昇儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播