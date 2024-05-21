男拒檢開車衝撞遭警開10槍 雙腿中彈就逮

范男因為中彈，在駕駛座上痛到無法動彈。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/21 15:46

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽區昨晚發生警匪追逐，22歲范姓男子將BMW轎車違停路旁，警方上前盤查發現其懸掛假車牌，不料范男拒檢逃逸，過程中一度衝撞員警，警方開10槍制止，范男雙腿中彈被逮。

據悉，三峽警分局員警周彥宇昨晚9時許服巡邏勤務，行經文化路時發現1輛BMW違停在路邊，周員查出該車懸掛假車牌，於是上前盤查。不料范男拒檢加速逃逸，周員騎機車尾隨遭甩開。

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周員本想回所開單，不料返回途中又撞見范男開車躲進隆恩街某停車場，周員趕緊追上欲再度攔查，這時范男踩緊油門衝撞，周員見情況危急，拔槍朝輪胎連開10槍，但仍被范男兔脫。

而范男在一陣槍響後，雙腿已經中彈，他忍痛逃到鶯歌區大湖路附近，打電話向友人求救，同一時間，警方也追到此地，將范男逮捕。

據悉，范男之前就因掛假車牌被依偽造文書罪送辦，BMW遭扣，這次他請友人代領，又掛假牌上路。警詢時，范男承認犯案，後續警方依偽造文書、妨害公務、公共危險等罪嫌，將范男移送法辦。

三峽派出所表示，周員為警專26期畢業生，先是在北市服務，去年調新北。而三峽分局長許城銘特別前往派出所表揚周員，為其英勇表現喝采。所長謝英山說，周員服勤向來認真，常在巡邏時查獲毒品、詐欺等績效，本次案件也將報請新北市警局表揚。

警員周彥宇開10槍制止范男，英勇表現被分局長許城銘表揚。（記者徐聖倫翻攝）

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